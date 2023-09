Joven de Neuquén asesinado: el insistente pedido de la familia y la promesa de Bolivia

A 10 días del asesinato de Matías Rosales en Bolivia se conocieron nuevas medidas que tomará la familia para exigir justicia. Su mamá contó a Diario RIO NEGRO qué pasará con el cuerpo y cómo sigue la causa que abriría más aristas en el proceso judicial, con un insistente pedido y una promesa del gobierno boliviano.

Matías fue apuñalado mientras se encontraba de viaje en Bolivia. Su familia denunció que no recibió atención médica «por ser argentino» y se encuentra en el país para exigir justicia.

Carina, la madre de Matías, llegó a Oruro el día siguiente al asesinato de su hijo. Desde entonces, su lucha por justicia no cesa y sigue manifestando que la investigación avanza de manera lenta. Señaló que no le realizarán una segunda autopsia al cuerpo y, a pesar de que se había informado que sería trasladado a Neuquén, su madre informó que será cremado.

La cremación se realizará hoy a las 14 en el Cementerio Central Judicial de la ciudad boliviana. «Va a durar cuatro horas y ahí vamos a estar», manifestó Carina.

La mujer informó que se constituirá como querellante en la causa por el homicidio de su hijo. «Ayer hicimos el trámite, primero vamos por el hecho del homicidio y después seguramente van a surgir otras cuestiones con respecto a la asistencia médica que no recibió«, indicó.

En este sentido, explicó que se denunciará al hospital local, por lo que «se podría constituir en una causa penal contra el sistema de salud«, comentó.

«Yo no pierdo la esperanza, habiendo pasado una semana, ojalá puedan encontrar al autor de los hechos para hacer justicia por Matías», expresó Carina. Además, detalló que se quedará aunque sea hasta la semana que viene. «Si tengo que volver, voy a volver», aseguró.

Joven de Neuquén asesinado: el insistente pedido de la familia y la promesa del gobierno de Bolivia

Matías habría sido asesinado por un colombiano que ya fue identificado, pero se encuentra prófugo. Desde el crimen, la mamá de la víctima indicó que no se realizó el identikit, clave para dar con el paradero. «Todavía no lo hacen y pasó más de una semana, ahora están viendo de ejecutarlo con la colaboración de Florencia (la novia de la víctima y testigo de los hechos)«, comunicó.

«Se iba a sumar un nuevo fiscal para ayudar a la que ya estaba, esa fue la promesa del gobierno boliviano«, expuso Carina.

El persistente reclamo de la familia por la “inacción” de la policía, llevó a que se efectúen controles en la frontera; sin embargo, la mamá de la víctima aseguró «el colombiano seguramente ya pasó la frontera porque estamos a 20 minutos de la aduana y hay muchos caminos alternativos donde puede pasar sin registrarse».

Carina informó que una mujer que trabaja en la Defensoría del Pueblo colaboró con trámites y le indicó que se trasladaría a la frontera para intensificar el trabajo.

A pesar de esto, la mamá de Matías insistió «controlan a toda persona colombiana, pero si no tienen características o no hay una foto de la persona es complicado”. «Es muy difícil buscar a un colombiano con qué características si no tienes un identikit, por eso lo necesitamos«, insistió.