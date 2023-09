El lúpulo es la gran promesa productiva para Roca, entusiasma Felipe Gerbán, de «J.J Gómez»

Felipe Gerbán (42) tiene la capacidad de construir siempre en medio de la inestabilidad, la crisis y la incertidumbre. Obvio, vive en nuestro país y es roquense de pura cepa.

Pero hay en él una capacidad de liderazgo innata que fluye con naturalidad.

Proveniente de una familia de clase trabajadora de uno los barrios más emblemáticos de esta ciudad, J.J Gómez, entendió desde muy chico que solo con el otro y forjando vínculos humanos estrechos la vida podía ser un poco más aliviada de la que le había tocado en suerte.

Cuando tenía 12 años, su padre, empleado del frigorífico del barrio, tuvo un accidente. Al quedar internado le tocó a él ir en bicicleta a cobrar el sueldo de su progenitor. Cuando el empleado del lugar que lo conocía por acompañar siempre a su padre al trabajo le estaba por pagar, García, el propietario del frigorífico detuvo la situación. “¿Cómo le van a pagar a un pibito? Que venga su padre arrastrándose si quiere cobrar. Dale, andáte”.

Felipe Gerbán, de la Cooperativa J.J Gómez, comparte los proyectos y planes productivos de expansión que comparten los 140 asociados y benefician a las economías local y patagónica.



Treinta años después recupera esta anécdota de tantas para enfatizar que la injusticia y la desigualdad siempre fueron motores en su vida. No para ser resentido sino para canalizar esa energía creadora que el percibía que tenía. Admite que esa intuición de su diferencial, de su ADN, le marcaron el recorrido. Tanto que a los 20 años comenzó a coprotagonziar la creación de la cooperativa “JJ Gómez”, tras la quiebra de ese frigorífico en el que trabajaba su padre y tantos vecinos de su familia.

“Estuvimos varios años resistiendo hasta que un día, tras fallo judicial, pudimos empezar con la autogestión del frigorífico. De esto hace 22 años”, dice el presidente de esta cooperativa que empezó con 15 asociados, los que pudieron resistir tanto tiempo la incertidumbre judicial del caso, hasta llegar hoy a 140 integrantes.

Miembros de la cooperativa cultivando la tierra, en uno de sus proyectos productivos, en Roca.





Vale recordar que en un inicio a 6 kilómetros del centro de Roca funcionaba Fricader Patagonia S. A. desde los años ´50, transformándose con los años en el frigorífico más importante de Río Negro. Daba empleo a unas 400 personas en esta ciudad. En 1999 quebró, en el 2002 reabre de modo autogestionado como cooperativa y en 2004 el ministerio de Producción de Río Negro le otorga una habilitación parcial de las instalaciones . Por su parte, la Dirección de Ganadería los autoriza a funcionar inicialmente como fábrica de chacinados-cerdos. Tiempo después logran la certificación del SENASA, extendiendo así su cartera comercial.

“Creo que nuestra experiencia le suma a Roca en esto de erigirse también como polo de práctica de una economía distinta, dentro del sistema capitalista: la autogestión y el emprendimiento que innova, diversifica y se expande”. Felipe Gerbán, de la Cooperativa JJ Gómez, de Roca



Hoy, la cooperativa no solo augestiona con sus 140 asociados este frigorífico sino también otro en Jacobacci; “La René”, una chacra autosustentable agroecológica de 32 hectáreas y “Sambú”, otra chacra de 9 hectáreas donde se cultivará lúpulo. Todo en Roca.

El exitoso proceso de autogestión del que Gerbán es parte fundamental ya figura en la bibliografía básica para estudiar y clonar casos de “empresas recuperadas” por sus trabajadores. “Por ahí es difícil entender cómo funciona una cooperativa pero enfatizo en algo para que se tenga en claro: no soy jefe de nada ni de nadie, soy solo parte de un equipo y de una organización. El liderazgo pasa por otro lado; en todo caso me siento primero entre iguales”, comparte en voz alta Gerbán.

El presidente de la cooperativa, Felipe Gerbán, junto a trabajadores, funcionarios municipales de Jacobacci, provinciales y nacionales cuando inauguraron el frigorífico en la región sur rionegrina. Foto «Río Negro»



Millonarias inversiones en maquinarias y tecnologías de avanzada, más la capacitación permanente, la han posicionado en una organización que genera empleo y mueve la aguja de las economías locales y regionales. Desde Roca a toda la Patagonia.

La faena mensual de bovinas registra unas 5.000 cabezas promedio; la de porcinos, unas 2.500 cabezas mensuales. La de ovinos es por safra, que arranca en octubre y termina en febrero, con unas 6.000 cabezas. Arabia Saudita es el próximo mercado a conquistar.

«El lúpulo es la gran promesa productiva, ahora», enfatiza Felipe Gerbán.



“En el caso nuestro, del faenamiento, incorporamos al productor de carne como parte del negocio. Al tiempo que hacemos alianzas con gobiernos locales y provinciales para lograr ventas populares a precios razonables, como por ejemplo de corderos y capones”, comenta el entrevistado.

Al referirse a la intendenta María Emilia Soria, Gerban admite que “esta gestión ha sido muy buena con nosotros, lo mismo que la provincial rionegrina”. Aclara rionegrina porque también dialoga con otros gobiernos patagónicos.

Roca tiene que aprovechar aún más el fenómeno de Vaca Muerta



Al pensar en todas las potencialidades que tiene esta ciudad su entusiasmo no tiene límites. “El fenómeno de Vaca Muerta debiera ser asumido en su totalidad, en la medida de nuestras posibilidades. Pensar y concretar, por ejemplo, servicios para los miles de camiones que pasan por acá: desde alojamiento, gastronomía, a mecánico en talleres modernos”.

La diversificación es otra alternativa para seguir creciendo, enfatiza. “No olvidarnos de la fruta, en lo que hace a cultivos, pero incorporar aún más maiz, alfalfa y ahora lúpulo. El lúpulo es la gran promesa productiva”, expresa. “El lúpulo va a traernos inversores, segurísimo”, dice.

¿Por dónde pasa el corazón de esta ciudad? “Por el espíritu emprendedor y cooperativo. Vivimos en el conflicto. Inevitable, es así nuestra condición humana. Pero cuando éste amenaza nuestra seguridad, estabilidad o prosperidad, hemos aprendido que la resolución no es individual sino grupal, cooperativa. Las soluciones son siempre colectivas. En este estar unos al lado de otros, en esa energía, está el corazón de Roca”, concluye Gerbán.