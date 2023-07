El niño atropellado en el Metrobús de Neuquén se fracturó de nuevo y se incendió su casa: su mamá pide ayuda

En marzo, Ezequiel fue atropellado en la zona del Metrobús de Neuquén, debió permanecer internado por dos meses y pasó por doce operaciones. La semana pasada volvió a fracturarse la pierna y será operado el lunes, además, se incendió su casa. Su mamá pide donaciones para sobrellevar las pérdidas de la vivienda y, ante los reiterados pedidos al IPVU por una casa desde marzo y la falta de respuestas, advirtió que acampará frente al organismo el lunes.

A Ezequiel le dieron el alta en mayo, luego de 12 operaciones tras haber sido atropellado en el metrobús. Sin embargo, la semana pasada volvió a fracturarse la pierna. «Estaba caminando y se le quebró», señaló su mamá.

Fue rapidamente internado en el Heller, donde se encuentra hace más de una semana esperando la cirugía del lunes que viene.

Mientras Ezequiel se encontraba internado, su mamá, Natalia fue sorprendida por el fuego que copo su casa. «Se quemaron los cables por las malas conecciones y se terminó quemando todo», relató.

«Tenía el fuego arriba de mi cabeza», manifestó Natalia, y comentó que los vecinos la ayudaron a apagar el incendio que consumió principalmente. La mujer alquila la vivienda y ahora espera conseguir nylon y chapas para poder seguir en el lugar. «Ahora estoy sacando el humo, encima quedaron todas las paredes negras y los vidrios rotos», comentó.

Por otro lado, la mamá de Ezequiel reclama una casa al iPVU desde que su hijo tuvo el accidente, para que estén más comodos, sin embargo no han obtenido respuestas. «Hoy fui al IPVU y me dijeron que no había nada y yo necesito una solución lo antes posible«, expuso.

«Si no hay respuestas voy a ir con una carpa el lunes y me quedaré ahí», afirmó Natalia. «Voy a hacer como la señora (Carla), que instaló su carpa y le dieron una solución», señaló, haciendo referencia al reclamo de Carla Lavín, la mujer que fue desalojada y estuvo en situación de calle con sus cinco hijos.

«Es la unica forma de que te escuchen, encima que no hay alquileres y están caros», expresó Natalia. «Mi hijo está operado y no puedo estar viviendo ahí«, comentó.

Por último, pidió a la comunidad colaboración con nylon y chapas para poner momentaneamente en el techo de su casa y dejó su número de celular para que puedan contactarse: 2993268178.

Cómo fue el accidente frente al Metrobús

El grave hecho ocurrió sobre las calles Avenida del Trabajador y Mascardi por la noche del pasado lunes 6, cuando una mujer a bordo de un Renault Clío perdió el control, atropellando al niño de 11 años y chocando contra el frente de una vivienda.

En el lugar se hicieron presentes los vecinos, además de distintos móviles policiales que evitaron que la conductora sea agredida por los testigos.

La Policía de Neuquén informó en ese momento que la conductora fue demorada y luego recuperó su libertad, aunque quedó supeditada a la causa.

El pequeño de 11 años se acuerda de todo, comentó al momento del accidente su mamá. “Dijo que salió para afuera y un auto giro «en U» y lo atropelló. Se cayó arriba de la reja” La mujer se encontraba trabajando al momento del accidente y por eso su hijo estaba en la casa de un amigo. Fue avisada del accidente por la madre de él y por el mismo hospital.

Tras el choque, Ezequiel debió ser intervenido quirúrgicamente por una fractura grave de fémur. Razón por la cual debió ser hospitalizado y según habían informado desde el hospital «su recuperación llevará un largo tiempo