Le dieron el alta al hijo, pero ahora se quebró la madre: piden ayuda para sobrevivir en Neuquén

En marzo, Ezequiel fue atropellado en la zona del Metrobús de Neuquén y debió permanecer internado por dos meses. Finalmente el jueves pasado le dieron el alta, pero ahora su madre es la que está inmovilizada debido a una quebradura en su pie. Aún siguen recibiendo donaciones porque atraviesan una situación económica complicada, además, esperan un nuevo lugar donde vivir.

Natalia, la mamá de Ezequiel, sufrió una caída en una de las visitas al hospital cuando su hijo estaba internado y se quebró el tobillo. Informó a La Red que debe usar muletas por al menos dos meses.

Por otro lado, contó acerca del estado de su hijo que estuvo internado durante dos meses tras sufrir un grave accidente en la zona del Metrobús, donde una mujer a bordo de un Renault Clio perdió el control, atropellando al niño de 11 años y chocando contra el frente de una vivienda. Desde el jueves pasado Ezequiel está de alta y ahora debe acudir a sesiones de kinesiología una vez a la semana.

Natalia contó que a pesar de la buena noticia de su hijo, atraviesa una situación económica complicada, por lo que aceptan donaciones. «La gente me envía mercadería, alimentos, lo hacen a mi domicilio o se contactan conmigo al celular», mencionó, y dejó su número de contacto: 2993268178.

Otro de los propósitos es conseguir un alquiler más grande, ya que donde se encuentran es muy chico, más ahora que es más complicado para la mujer movilizarse. «Necesito conseguir un alquiler más grande o que el gobierno me ayude para que me den la casa lo antes posible», contó. Es que en una oportunidad, Natalia mencionó «vivienda me dijo que antes de fin de año podría entregarme una casa pero lo necesito lo antes posible«.