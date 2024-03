El nuevo idioma judicial en Río Negro que pone el foco en la escucha de niños y adolescentes

Las infancias y adolescencias testigos, víctimas y afectados por un litigio familiar judicial que transitan a diario los pasillos de tribunales ya pueden hablar y ser escuchados en su propio idioma, en Río Negro. Es que el Poder Judicial implementó un nuevo modelo de notificaciones judiciales para las infancias, diseñadas por ellos mismos.

“Queremos escucharte. Esta invitación es para vos. Tu opinión es importante”, dice la notificación que para los más pequeños se asemeja más a una grata invitación, con emojis, colores y lenguaje directo y sencillo; dejando atrás el ninguneo y el ruido en la comunicación entre las infancias y el Poder Judicial.

Hace un semestre (desde octubre de 2023) y en casi 40 localidades de la provincia, el sistema está en marcha con grandes avances en los fueros de familia, civil, laboral y contencioso. No abarca al fuero penal ya que este tiene su propia dinámica en estos casos.

El Superior Tribunal de Justicia aprobó la “Nueva Guía de Escucha para la Niñez y la Adolescencia”, un documento que cuenta con información valiosa para quienes deben entrevistarse con niños, niñas y adolescentes en el ámbito judicial. Se elaboró desde el Centro de Planificación Estratégica (CPE) en conjunto con jueces y juezas del Fuero Familia.

“¿Acaso ser niños o niñas les impide que puedan tener y dar sus propias opiniones?, ¿No es importante para la Magistratura antes de tomar una decisión, conocer qué piensan todos los miembros de la familia en un asunto judicial?”, fueron los debates internos por los que atravesó el sistema en su conjunto y que derivó en un cambio de paradigma.

Esta nueva guía no solo mejora las audiencias de escucha a niños, niñas y adolescentes afectados por un proceso judicial, sino que cambia la forma en que chicos y chicas reciben la noticia de que serán escuchados por un juez o un equipo técnico del Poder Judicial.

La premisa es que su opinión es fundamental y que los adultos no son los únicos que pueden expresarse. Según el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de los Niños, tienen derecho a expresarse y ser escuchados. Y esto no debe ser un mero llamamiento general, sino que debe haber un trabajo para lograrlo.

Lo novedoso es que unos 150 niños y niñas rionegrinos ayudaron a rediseñar el tradicional modelo que tenía como destinatario al adulto responsable. Fueron ellos los protagonistas para construir cómo debía ser ese documento legal de “notificación”.

“Río Negro es pionera en derechos de familia, es una provincia que está muy adelantada en cuestiones de derechos de familia” Paula Fredes, jueza de Familia Viedma

El área de planificación estratégica del Poder Judicial se encargó de la invitación y del diseño. Participaron chicos de entre 7 y 15 años de los que venían de toda la provincia a visitar el Poder Judicial en tours escolares con sus opiniones.

“Fue emocionante ver lo que decían, como ellos fueron creando su propia invitación. Algunos venían desde El Caín, por ejemplo, nenes que quizás tenían poco contacto con Internet”, comentó la jueza de Familia de Viedma, Paula Fredes a Diario RIO NEGRO. Ella fue una de las magistradas que trabajó en la guía de escucha y también participó en la invitación o modelo de notificación para las infancias.

La coordinadora general de las reformas es la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, Liliana Piccinini, y la jueza de familia, Paula Fredes, formó parte de la ejecución del proyecto.

“Que llegue el oficial notificador buscándote a vos y que te explique, te muestre la invitación y que te diga que es muy importante que vos estés, porque tu palabra importa, valida un montón de cosas y los hace protagonistas. Siempre lo fueron pero parecía que no lo eran y ahora están bien visibilizados”, opinó Fredes. En la acordada, también hay una posibilidad de enviar en formato digital esa misma invitación al celular del menor cuando es adolescente, porque es hasta los 18 años.

La idea surgió en el 2021 a partir de un acuerdo institucional del Superior Tribunal de Justicia y en lo que fue un Plan Estratégico para la Modernización del Fuero de Familia. “Si un niño o adolescente tiene a sus padres peleándose o un conflicto sobre su nombre, sobre su identidad o sobre su adopción, es lógico poder escucharlo a él o a ella, su voz en el proceso. Entonces comenzaron las juezas (de familia) a escuchar, pero no tenían una guía, tenían sólo su conocimiento, su experticia y los equipos técnicos que en su mayoría ya integran el poder judicial”, aseguró Fredes. Faltaba en el resto de los fueros.

“Hay que hacer preguntas abiertas, no dirigidas a una respuesta. Por ejemplo: ´A vos te gusta estar con tu mamá, ¿no?’ no es una consulta válida, podría reemplazarse por ´¿Con quién te sentís bien? ¿A dónde estás viviendo ahora? ¿Con quién te sentís mejor? ¿Cómo te sentís cuando vas con papá? ¿Cómo te sentís cuando vas con mamá?’. Generar un clima donde el niño o adolescente quiera contar cosas terribles a veces y cosas no tan terribles en otra ocasión”, cerró la idea.

Para los actores del nuevo sistema, se trata de unificar criterios para llevar adelante algo tan complejo como la escucha de un niño o niña adolescente en el proceso. “¿Por qué es complejo? Primero porque no todas las personas sabemos escuchar. Después no sabemos escuchar a niños y niñas y tercero es una persona que vos no conocés, que viene a un lugar que es ajeno, que viene a hablar de su vida más íntima con desconocidos. Es un arte que nos explicaron otros profesionales que no somos nosotros los abogados, son los psicólogos”, expuso la jueza.

Algunos magistrados ya habían manifestado sus inquietudes y querían coordinar un trabajo a nivel provincial para estandarizar ciertas prácticas vinculadas a las entrevistas orientadas a la niñez y la adolescencia.

Así, este proyecto se consolidó como parte del paquete de reformas del Fuero de Familia. La más importante de todas esas reformas es la sanción de un Código Procesal de Familia, porque no había en la provincia un Código Procesal específico para familia.

“El fuero de familia es algo que no se queda nunca quieto, se modifica todo el tiempo porque la dinámica de las familias se modifica”, dijo. Hay aspectos que cambian con la realidad social y una de las que había quedado atrás era la escucha de niños y adolescentes.

Guía de escucha: “No fue mágico”

La escucha (a niños y adolescentes) es obligatoria desde el año 1994, cuando se incorporan los tratados internacionales de jerarquía constitucional a la Constitución Nacional. Así surge la obligación de escuchar a través de la Convención de los Derechos del Niño.

“Se hizo un imperativo, pero no fue mágico, hubo un camino muy largo para que los jueces y juezas comenzaran a cumplir o a ejercer bien este mandato de escuchar al niño y hacerlo participar en el proceso”, concluyó Fredes.

Primeras repercusiones positivas: una herramienta eficaz

“Como está aplicada en muchas ciudades y en muchos fueros, es difícil tener una postura unificada, al menos hasta que se produzca la reunión anual de los fueros”, aseguró Afredo Bozzetti, director del Centro de Planificación Estratégica; pero ya trascendió que el impacto es positivo en el fuero de Familia.

Cuando llegan a la sala, las infancias ya están en tema y conocen el nombre del o la jueza, lo que en definitiva indica que el primer contacto fluye mucho mejor.

“Está funcionando perfecto. Ya tenemos bastante práctica y creo que ha llegado muy bien. No ha sido resistido esto por ninguno de los jueces”, informó Fredes. Por el contrario, afirmó que hasta ahora ha sido una herramienta muy importante para unificar una práctica muy compleja. Y la notificación a los chicos les sirve para sentirse protagonistas.

Río Negro pionera: reformas en el fuero de Familia

“Somos una de las pocas provincias que la tenemos (guía)” aseguró la jueza de Familia, Paula Fredes. Son entre cuatro o cinco provincias del país las que cuentan con una guía para estos casos. “Nos inspiramos en el protocolo de escucha de Buenos Aires. Todas las provincias están interesadas, nos están pidiendo réplicas”, informó la magistrada.

“Río Negro es pionera en derechos de familia, es una provincia que está muy adelantada en cuestiones de derechos de familia y tiene un desarrollo jurisprudencial de prácticas del Superior Tribunal, de modernización del fuero, que muchos otros lugares del país querrían tenerlo. (…) Fuimos la primera provincia que tuvo Código de Procedimiento de Familia (2020) y hoy todavía hay varias provincias que no tienen”, agregó.

“Cuando se hizo el relevamiento, se encontraron protocolos en un par de provincias, pero notificaciones específicas no y con la participación de niños y niñas, tampoco”, Alfredo Bozzetti, director del Centro de Planificación Estratégica,

El sistema de notificaciones por ahora es único en el país. Ya se habían rediseñado las notificaciones de mediaciones pero es la primera vez que se involucra a las infancias en el proceso. Rio Negro es pionera en este tema.