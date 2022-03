El parque automotor del Estado neuquino tiene 3.280 vehículos

No existe un parámetro para establecer criterios de asignación de vehículos por cantidad de empleados en un Estado. Mucho tiene que ver con la geografía de la que se habla, no es lo mismo cubrir asistencias en una zona urbana que en una región con poblaciones aisladas y de difícil acceso. Tampoco van de la mano eficiencia con cantidad de vehículos, por eso vale la pena revisar algunos detalles.



El Poder Ejecutivo Provincial (PEP) de Neuquén cuenta con una flota de 3.179 vehículos propios a los que suma 101 alquilados con contratos hasta fin de 2022. Se trata de un parque automotor joven donde el 61% tiene 10 años o menos de rodaje. Dos tercios están destinado a ministerios, organismos y empresas públicas; otro a la policía y; el resto, se distribuyen entre maquinaria, ambulancias y otros vehículos operativos.



La provincia tiene, entre todos los poderes, 59.707 agentes. Si solo se cuentan los que dependen del Ejecutivo, y se resta el Judicial y el Legislativo, la cuenta da 56.642. Este número establece que existe un rodado cada 17 agentes públicos, sin embargo, si se restan los maestros (26.102), el personal de Salud (10.314) y la Policía (7.046), la cuenta da otros números.



Del total de vehículos 1.134 están en la fuerza policial y 190 son ambulancias, según datos oficiales del Gobierno a los que accedió Río Negro, por lo que los restantes 1.974 están en manos de organismos y ministerios: es decir que hay un vehículo cada 6 agentes públicos.



Entre las 3.179 unidades que cuentan dentro del parque automotor del Poder Ejecutivo existen diferentes tipos de vehículos, como pueden ser los tractores, autobombas, las motocicletas, los minibuses, ambulancias y otros tipos más.



La clasificación de los mismos se encuentra distribuida con un 45% que pertenecen a camionetas. Le siguen con el 18% los automóviles y las motocicletas.

Los camiones forman parte de un 7% de las unidades, mientras que los colectivos y minibuses un 4%.

Además, el 6% son unidades de ambulancias y un 1% de autobombas. Cuentan también con un 3% correspondiente a furgones, el 1% son tractores y un 2% cuatriciclos.





En números 572 motocicletas son las que conforman el 18% del parque automotor. Comparte podio con las camionetas y los autos.

64 cuatriciclos informó la Provincia que tiene como parte de su flota de vehículos, representan el 2%.

En cuanto a la administración de vehículos, además de las 3.179 unidades mencionadas que son propiedad del parque automotor provincial, se le suman otros 101 vehículos que son alquilados mediante contratos que tienen vigencia hasta el 2022. De las que no se especificó su asignación.

Respecto a las fechas de incorporación de los distintos vehículos, como conclusión puede anticiparse que se trata de un parque automotor moderno. El 61% tiene 10 o menos años de uso y el 32% del total fueron incorporados en la gestión de Omar Gutiérrez.



Las primeras compras se dieron entre 1995 y 1999, con un 16% de unidades. Luego, entre el 2000 y 2005 se le sumó un 9% y durante el período del 2006 al 2010, fue del 14%.

Desde el 2011 al 2015 se sumó un 29% de las unidades al parque automotor provincial, mientras que entre el 2016 al 2019, fue del 26%. En tanto que, desde el 2020 y hasta la actualidad, la incorporación fue de un 6%.

Asignaciones de la flota estatal neuquina

•Camionetas. El 45% del total de los rodados son camionetas, es decir, que suman 1.430.

•Automóviles. Representan el 18% del parque de automotores de Provincia: 572.

•Motocicletas. Suma el mismo porcentaje que los automóviles con 18%.

•Camiones. Son el 7% de los rodados que tiene el gobierno provincial dentro de su flota: 223.

•Ambulancias. Son el 6% del total de los vehículos y suman 190 rodados.

•Alquiler. Hay 101 vehículos alquilados con contratos vigentes por 2022.

•Furgones. Son el 3% del parque: 80.

Mantenimiento, vida útil y alquiler temporal

En relación con la vida útil de estas unidades vehiculares con las que cuenta el parque automotor provincial del Poder Ejecutivo no tienen una norma fijada que especifique cuáles son los criterios obligatorios para el reemplazo o retirada de las mismas. Eso lo realiza cada una de las dependencias.

Sin embargo, hay un criterio de sentido común que lo hacen teniendo en cuenta el estado mecánico en el que se encuentra la unidad, como también basándose en el cumplimiento de los estándares de seguridad.

Las unidades que padecen un desgaste más acelerado que otras, pertenecen a vehículos que usan el sector de Salud, la Policía y empresas de servicios públicos. Esto se debe a su uso intensivo, de forma que el cambio de esas unidades suele ser más frecuente.

Respecto de los vehículos alquilados no se informó acerca de los proveedores y el alcance de los contratos. Como el desgaste del vehículo depende del uso, el gobierno neuquino no tiene un criterio uniforme que sea la renovación total de la flota, el alquiler o la figura del leasing -que es una de las más extendidas para el uso público de rodados-.

Algunos gobiernos establecen criterios similares para la antigüedad de los rodados similares a los que tiene el transporte público o las contrataciones.