El primer microscopio electrónico de barrido ya funciona en Neuquén: la odisea de instalarlo

Con mucha alegría, docentes, estudiantes, investigadores y becarios de Conicet participaron de la instalación del primer microscopio electrónico de barrido (SEM) de Neuquén, que había sido adquirido mediante el programa Equipar Ciencia II del Ministerio de Ciencia y Técnica de Nación en 2023.

El equipo pionero en la región puede realizar desde análisis fósiles, pericias judiciales hasta servicios petroleros y ahora está cada vez más cerca de entrar en pleno funcionamiento.

Luego de un año de espera tras ser adjudicado, en enero de 2024 arribó a Neuquén y el lunes pasado, 5 de enero de 2026, pudo ser instalado en el módulo que había sido construído específicamente para esa función con ayuda de empresas locales.

Se levantó en un lugar donde no generara interferencias mecánico acústicas y electromagnéticas en la operación, frente a la biblioteca universitaria.

“Fue una odisea llevarlo desde la Facultad de Ingeniería, donde estaba almacenado desde hace dos años de un extremo al otro del predio universitario”, comenta Silvana Sommadossi, directora del Instituto de Investigación en Tecnologías y Ciencias de la Ingeniería (IITCI) Conicet-Universidad Nacional del Comahue.

El microscopio electrónico de barrido AXIA CHEMI SEM-EDS- EBSD, con tecnología de punta, fue un logro de esa institución luego de años de utilizar equipamiento de la década del 80. “El equipo es de origen europeo y ya no hay tantos en Argentina”, aclaró Silvana.

“Sería el primero de la provincia, porque no existe un equipo de estas características previamente a esta adquisición”. Silvana Sommadossi, directora del IITCI.

Por el tamaño y el peso, tuvieron que utilizar un camión para el traslado en medio de una jornada de intenso calor. La caja medía 2 metros de alto, 2,20 m de largo y 1,5 de ancho. “El vehículo tuvo que rodear todo el predio, porque no hay caminos en el medio sino que son peatonales”, explicó.

La instalación requería del trabajo de un ingeniero especializado quien arribó el lunes pasado a la ciudad y monitoreó el transporte para evitar inconvenientes. Al llegar al punto donde se ubicaría el microscopio, se lo desembaló y comenzó la instalación de cada parte. “Tiene un montón de accesorios, detectores, conectores, todavía no están todos conectados. También hay que calibrar”, agregó.

Varias condiciones debían reunirse para su correcta puesta en marcha. El módulo quedó terminado en julio de 2024, pero luego aparecieron otros obstáculos que profundizaron la demora. Faltaba la habilitación de las conexiones de servicio. “Fueron cuestiones ajenas a nuestra voluntad, y nos impedía instalar el microscopio electrónico”, agregó la referente.

Agradecida por la ayuda recibida, la directora del Instituto neuquino sostuvo: “Estamos todos muy contentos con la instalación y aprendiendo a operar con los nuevos softwares, detectores y herramientas. Nos va a llevar un tiempo de capacitación y familiarización con el equipamiento, a lo largo de febrero”.

Múltiples funcionalidades del microscopio

Su instalación implica un gran paso en materia tecnológica ya que no solo beneficia a la institución pública sino a organismos, empresas y entidades de la región por su amplio abanico de funcionalidades: en la industria metalmecánica, cerámica, hidrocarburífera, de alimentos, de la madera, minería, paleontología, antropología y agronomía.

El aparato de gran envergadura sirve para inspeccionar materiales sólidos, orgánicos e inorgánicos: metales, cerámicos, polímeros, maderas, rocas, insectos, fósiles, entre otros.

“Permite identificar composiciones químicas, morfologías de superficie, también ciertos aspectos de su conformación subatómica, ordenamiento atómico como estructura cristalina, y también orientación de algunos planos atómicos denominados texturas.

Además, mediante sus funciones se pueden realizar inspecciones relacionadas con diagnósticos de falla, así como inspecciones para calidad de materiales.

Este equipamiento no solamente sirve para hacer asesoramiento y apoyo tecnológico al sector industrial (metalmecánica, minería, maderero, frutihortícola), sino también para la investigación y formación de recursos humanos de grado y posgrados.

Además, sirve para pericias judiciales. “Este equipamiento permite no solo detectar residuos de disparos de arma de fuego, que es algo muy típico, sino también determinar textiles, morfologías, partículas o materiales exógenos a tejidos, pinturas, residuos que haya sobre textiles como piel”, dijo la referente.

Actualmente, ese tipo de muestras para una investigación judicial se envían a Salta, Mendoza, o Tierra del Fuego. A partir de ahora, se podrá hacer en la región.

La existencia de este equipo en Neuquén brindará “independencia y celeridad” para el sector público-privado, ya que no será necesario enviar las demandas fuera de la provincia, agilizando tiempo y recursos económicos.

Con las puertas abiertas

“Invitamos a las industrias, a los entes de todo el escenario socio productivo a acercarse», planteó la referente de Ingeniería, con apertura ante cualquier necesidad interna o externa a la universidad, en la que puedan colaborar.

Con el dispositivo se podrán realizar análisis de calidad, de residuos, diagnósticos de falla, análisis morfológicos, tamaño de partículas, de fibra. «Tenemos las puertas abiertas”, concluyó la directora del instituto de Conicet.