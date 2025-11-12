Un poderoso microscopio para Neuquén: el logro que llena de orgullo a investigadores de Conicet

El equipo del Instituto de Investigación en Tecnologías y Ciencias de la Ingeniería (IITCI) Conicet-UNCo. Foto: Cecilia Maletti.

Luego de nueve años de trayectoria y desarrollo científico, el Instituto de Investigación en Tecnologías y Ciencias de la Ingeniería (IITCI) Conicet-UNCo logró adquirir un microscopio electrónico de barrido, equipo de alta complejidad e inédito en Neuquén.

Con alegría, aseguran que el SEM -por sus siglas en inglés “Scanning Electron Microscope”- es “el primero de esta naturaleza en la provincia del Neuquén, lo cual nos llena de orgullo”, afirma la directora del IITCI, doctora Silvana Sommadossi, parte del equipo.

Este dispositivo de última generación (Microscopio electrónico de barrido AXIA CHEMI SEM-EDS- EBSD) permite inspeccionar la superficie irregular de cualquier material sólido con una gran magnificación: desde una mosca, una roca, una hoja, madera, un tornillo, una fisura o fractura, residuos de corrosión.

El microscopio electrónico de barrido (SEM por sus siglas en inglés). Foto: Cecilia Maletti.

“Se puede llegar a definir objetos de hasta un micrón, lo cual es una resolución muy importante considerando que el espesor de un cabello es de 100 micrones”, comenta la referente a Diario RÍO NEGRO.

“Este tipo de equipamiento se encuentra en varios lugares del país pero no existía en Neuquén”, explica Silvana. Con la nueva adquisición, la unidad ejecutora de bi pertenencia entre Conicet y la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) da un gran paso en materia tecnológica ya que no solo beneficia a la institución pública sino a organismos, empresas y entidades de la región por su amplio abanico de funcionalidades.

Microscopio electrónico de barrido: varias funcionalidades

El campo de aplicación de este microscopio es muy amplio: se puede implementar en la industria metalmecánica, cerámica, hidrocarburífera, de alimentos, de la madera, minería, paleontología, antropología y agronomía.

“Nuestro nuevo SEM también permite medir la composición química de las superficies y así identificar el tipo de material con el accesorio de Espectroscopía de Dispersión de Energía (EDS del inglés Energy Dispersive Spectroscopy)”, agrega la doctora.

“La adquisición del SEM fue un logro muy importante para la región y es el resultado del esfuerzo del grupo de Ciencias y Tecnologías de Materiales, donde se venían formando recursos humanos locales para su operación y mantenimiento en el marco del Sistema Nacional de Microscopía”. Silvana Sommadossi, directora del Instituto de Investigación en Tecnologías y Ciencias de la Ingeniería (IITCI) Conicet-UNCo.

La existencia de este equipo en Neuquén brindará “independencia y celeridad” para el sector público-privado, ya que no será necesario enviar las demandas fuera de la provincia como hasta ahora, agilizando tiempo y recursos económicos.

Foto: Cecilia Maletti.

Además, se podrán abordar temáticas en la formación de grado y postgrado de los estudiantes e investigadores neuquinos que hasta el momento se descartaban por no contar con la tecnología necesaria.

“Se pueden realizar análisis de fósiles hallados en nuestra provincia para enriquecer así el patrimonio cultural neuquino”, dijo a modo de ejemplo. También se pueden realizar controles de calidad de todo tipo de materiales sólidos con la debida preparación, ya sea orgánicos o inorgánicos.

“Este equipo brindará un servicio importante en pericias judiciales, tales como peritajes técnicos en diagnósticos de fallas, daños por corrosión, así como en detección de residuos de armas de fuego o en identificación de evidencia como textiles, polvos, pigmentos”, comenta.

“En cuanto a las empresas de servicios petroleros, este equipamiento brindaría la asistencia en el proceso de ingeniería inversa necesario para producir piezas y herramientas regionalmente, evitando las importaciones y generando puestos de trabajo locales”, agrega.

Salto tecnológico en el instituto de Conicet: equipos obsoletos

Atrás quedan los equipamientos antiguos y la operación casi “artesanal” por parte de los investigadores. Los científicos del instituto todavía los utilizan, les guardan afecto porque son los “equipos vintage” (Philips 515 SEM-EDS) que les permiten investigar, pero necesitaban avanzar.

“Hoy se trabaja con un microscopio muy antiguo del año 80, que tiene varias limitaciones en tamaño de muestras, resolución espacial y en composición química. Este equipo es obsoleto porque no existe posibilidad de reparación, repuestos, ni servicio técnico”, cuenta la ingeniera.

El microscopio de la década de los 80, aún en uso. Foto: Cecilia Maletti.

Sin el SEM, la única alternativa era enviar las muestras a otros centros de investigación. Esto generaba retrasos, altos costos y falta de especificidad en los resultados.

Una larga lucha por el microscopio: falta la puesta en marcha

La lucha por obtener el microscopio fue larga. El Grupo de Ciencias y Tecnologías de Materiales del instituto había aplicado al Programa “Equipar Ciencia II” del Ministerio de Ciencia y Técnica de Nación en 2022.

“Luego de la evaluación de nuestra propuesta fuimos seleccionados para ser apoyados con los fondos necesarios en 2023 y se procedió con la licitación pública para adquirir el SEM junto a equipamiento para acondicionamiento de muestras por un total de 300.000 dólares”, explica la referente.

El día que llegó el microscopio. Foto: gentileza.

Casi un año después, el equipo voló desde Europa y llegó a Neuquén en enero del 2024. Recién este 2025 se podrán terminar las obras de conexiones de servicios del módulo que el IITCI construyó en julio del 2004 en el campus de la universidad para instalarlo.

“El módulo debió ser construido en un lugar que no generara interferencias mecánico acústicas y electromagnéticas en la operación», comenta. Ese espacio está ubicado frente a la biblioteca universitaria.

Se construyó por medio de convenios con empresas de la región a las cuales desde el instituto asisten con ensayos tecnológicos. “Se recibieron los avales de diversos sectores, tanto públicos como privados por el amplio abanico de aplicaciones. Entre ellas se pueden mencionar a la YPF No-convencionales. Y-TEC, INTA, Ministerio Público Fiscal, Ministerio de Producción del Neuquén, entre otros”, detalla la ingeniera.

En cuanto se finalicen las obras de conexiones de servicios, los técnicos de la empresa proveedora vendrán a realizar la puesta en marcha y capacitación del personal para dejar en pleno funcionamiento el dispositivo.

Qué es el instituto IITCI de Conicet-UNCo

En este instituto fue creado por investigadores en 2016. En él se articulan grupos de distinta naturaleza que abordan temas como trazadores químicos para monitoreo de producción en reservorios no-convencionales, prevención de contaminación, inteligencia artificial, paleontología, micro-soldaduras, hormigón, maderas y otros rubros.

El grupo está conformado por siete personas: tres investigadores CIC Conicet, Silvana Sommadossi, Melisa Saugo y Lautaro Santillán; el becario doctoral Gonzalo Cofre, personal técnico de Conicet, Damián García y Cristhian Morell; y personal técnico de la universidad, Pedro Sosa. Se suman ocho tesistas de grado de Ingeniería.

Silvina Sommadossi. Foto: gentileza.

La directora del IITC, Silvana Sommadossi, es nacida y criada entre Neuquén y Centenario. Es ingeniera química egresada de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), doctora en Ciencias Naturales en la Universidad de Stuttgart – Instituto Max-Planck de Alemania, título que obtuvo en 2002. Hizo su tesis post-doctoral en el Instituto Fraunhofer de Stuttgart y retornó al país con el Programa de Repatriación de Recursos HH Formados en el Exterior en el 2005.

En la actualidad, es profesora titular del Área de Materiales del Departamento de Mecánica de la Facultad de Ingeniería (Universidad Nacional del Comahue). Además, dicta cursos sobre la naturaleza y respuesta de los materiales sólidos como metales, polímeros, cerámicos y compuestos.

En simultáneo, es investigadora independiente de Conicet y desarrolla su labor de investigación en Ingeniería y Ciencia de los Materiales, cuyos resultados se vuelcan al sector productivo mediante actividades de vinculación tecnológica.