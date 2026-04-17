El primer refugio de montaña de Sudamérica está en Bariloche y ya lleva el nombre de quien lo construyó

El refugio del cerro López, el primer albergue de montaña de Sudamérica, estrenó nombre. El científico y político Francisco Perito Moreno lo había bautizado “López” en honor al poeta y político Vicente López y Planes, el autor de la letras del himno nacional. Pero desde el 29 de marzo pasado, lleva la denominación «Refugio López Carlos Sonntag», a modo de homenaje a quien lo construyó y administró durante casi medio siglo.

Así se acordó en el encuentro encabezado por el presidente del Club Andino Bariloche, Juan Pablo Ordóñez, el secretario de la Asociación Argentina de Guías de Montaña (AAGM), Mario González y familiares de Sonntag en la estructura ubicada a 1.620 metros de altura.

El primer albergue en el López fue construido por el Club Andino Bariloche el 15 de abril de 1933, con capacidad para 100 personas. Ofrecía una panorámica imponente hacia el lago Nahuel Huapi, la zona de Llao Llao y Colonia Suiza.

Sin embargo, en la década del 50 el edificio se comenzó a desmoronar debido a las condiciones del clima y la deficiente construcción. De modo que el Club Andino planificó la construcción de uno nuevo.

Carlos, junto a Emilio Frey y socio del CAB en abril 1955, con el refugio ampliado. Foto: gentileza

En este caso, la iniciativa fue concretada por Sonntag, un guía de montaña e instructor de esquí, que compró el terreno en lo alto del cerro y edificó un moderno refugio. También colaboró en la construcción del camino vehicular, que se llevó adelante en forma simultánea, a cargo de la Compañía de Ingenieros de Montaña del Ejército Argentino. Tanto el nuevo refugio como el camino se inauguraron en 1963.

Desde la Asociación de Guías de Montaña recordaron que, en los años 70 y 80, «la excursión al cerro López, donde la nieve duraba hasta enero, formaba parte de la oferta de salidas turísticas. Por eso, centenares de visitantes ascendían en verano, en camionetas y colectivos de turismo, hasta el fin del camino». Desde allí caminaban hasta el refugio, el sector conocido como La Hoya y el pico Turista.

Junto a su familia, Sonntag, atendió el refugio entre 1949 y 1996. En los inviernos, el refugio permanecía cerrado porque este hombre y sus hijas trabajaban en el cerro Catedral como instructores de esquí.

Sonntag trabajó como guía de montaña e instructor de esquí por más de 30 años. Murió en 2009.

Silvia y Carlos Sonntag junto a sus cuatro hijos en 1964: Silvita, Graciela, Patricia y Carlitos. Foto: gentileza

Tras el encuentro en el que se definió el nuevo nombre, Patricia, una de sus hijas, admitió estar “orgullosa del homenaje”. Recordó que, «durante la construcción del refugio, a lo largo de cuatro veranos, Carlos subía cada día al menos una vez con 25 kilos de cemento en la mochila, desde el camino de Circuito Chico hasta el refugio». “Cada kilo de cemento, cada madera, tenía un destino previamente determinado”, dijo.

El presidente del CAB, Juan Pablo Ordóñez, destacó la construcción del refugio en 1933, «el primero de una docena de albergues construidos por el club en las montañas aledañas a Bariloche». Ponderó el espíritu emprendedor de Sonntag y en especial «su impronta docente» ya que «enseñó a los novatos a caminar y escalar».

Mario González, de la Asociación Argentina de Guías de Montaña, el pasado 29 de marzo. Foto: gentileza

Por su parte, González consideró que «el hecho de que el refugio lleve el nombre de Sonntag es un justo homenaje a quien construyó el albergue y lo administró durante casi medio siglo«. Asimismo, agradeció al fondo de inversión que hoy es propietario de esas 552 hectáreas que «supo mantener el sendero y refugio accesible para todos los caminantes».

El refugio López Carlos Sonntag es uno de los más accesibles en la zona. La cumbre se encuentra a 2.075 metros sobre el nivel del mar.

Arranca en el kilómetro 22,5 del Circuito Chico, en un sendero que nace a la izquierda del arroyo López. Requiere un trekking de unos 11 kilómetros que puede tomar alrededor de 3 horas.

Toncek Arko, integrante de la Asociación Argentina de Guías de Montaña, explicó que «los nombres en la mayoría de las montañas eran elegidos por los exploradores y muchas veces, los ponía la primera persona que subía».

«Hoy las rutas de escalada tienen el nombre de la primera persona que sube por ahí. La mayoría de las torres del Catedral, por ejemplo, llevan el nombre de los primeros que las subieron. El Campanil Esloveno, La Vieja, Lechuza, La Piramidal, son nombres que pusieron los primeros que subieron. Es una especie de tradición en el alpinismo», concluyó.