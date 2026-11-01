El regreso del poeta a su rincón feliz: llega a Plaza Huincul la biografía de Marcelo Berbel

«La infancia en el libro es un lugar muy importante porque justamente en Campamento Uno se tejió su fibra, su esencia, lo que después desplegó», destacó Cecilia Rayén Guerrero Dewey, autora de «Berbel: el latido de la Patagonia».

Este domingo, a las 19:30 se hará la presentación de esta biografía cronicada en Plaza Huincul, en el centro cultural Gregorio Álvarez del barrio Uno, con entrada libre y gratuita.

A pocos metros donde el poeta de Neuquén que trascendió las fronteras provinciales y se dio a conocer en el país, se hará la presentación del libro, en su casa. O al menos, en la tierra que vio sus vivencias de niño junto a su familia, en el entonces llamada Campamento Uno que pertenecía a YPF, en Huincul.

«Estoy contenta y que la municipalidad (a través de la dirección de Cultura a cargo de Romina Orellano) se haya contactado, para hacer la presentación de su historia, cuando se activan esos mecanismos, me parece genial», explicó la periodista y autora del libro «Berbel: el latido de la Patagonia», en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

Para describir la relevancia del momento en que don Marcelo estuvo en suelo huinculense, y cómo se refleja en el libro, Guerrero Dewey sostuvo que «ha sido central en su obra. En ese lugar, Marcelo empezó a escribir, en versos desde que era muy pequeño. En ese lugar aprendió a contemplar», sostuvo.

Rayén Guerrero Dewey ya presentó el libro en Neuquén, Cipolletti y la última fue en la Biblioteca Nacional. (Foto: Fernando Ranni)

Relató que el padre y la madre de don Berbel involucraron a todos sus hijos con la música desde que fueron muy pequeños, al igual que con un sentido de Patria muy particular. Guerrero Dewey rescata que les enseñaban eso y a contemplar. Contó que hay una escena que aparece en el libro, donde está él y sus hermanos en un lugar de Campamento Uno que ellos llamaban el balcón de las delicias.

«Y ahí su papá les decía: miren, esto. Este lugar algún día, va a ser un gran lugar o va a florecer. Contemplen, contemplen y después escriban», contó. Entonces, para la autora toda esa enseñanza se fue gestando en ese escenario natural.

«Para mí, volver ahí es fantástico, y es encontrar un Marcelo niño que él nunca apagó del todo. Que se convirtió -desde lo que puedo percibirlo y me puedo aventurar a sostener que ese espacio fue su gran refugio ante las grandes tristezas que tuvo», mencionó.

Rayén no conoció personalmente a Berbel, pero después de tanto ahondar en sus trabajos, entrevistarse con su hija Marité, incontables veces y sus amigos, entendió y descubrió que la acompañó durante mucho tiempo.

El poeta neuquino vivió junto a su familia en Plaza Huincul cuando era niño. (Foto: Archivo)

Pasto Verde, la fortinera

Otro de los segmentos de la vida del poeta neuquino que destaca la autora de la biografía, es el momento en que escribió la zamba La Pasto Verde, la llamada fortinera, que fue la primera pobladora de la Aguada, en Plaza Huincul. Doña Carmen Funes, era la mujer que recibía a los viajeros, en su posta antes de que continuaran viaje hacia el oeste.

«Esa canción la escribió de más grande, ya junto a sus hijos, un día que se le quedó el auto, frente a la tumba de la Pasto Verde. Y recordó en ese momento, tantas veces que iba desde muy pequeño a jugar ahí», mencionó.

Mientras su padre y su tío trabajaban en esa zona, él y sus hermanos iban a pasar la tarde, entre esas piedras. «Entonces, ahí también hay un resguardo de infancia y no es menor porque La Pasto Verde, como canción es la primera patagónica en aparecer en el cancionero popular argentino», aportó.

Guerrero Dewey subrayó la importancia que tuvo esa obra que permitió a la Patagonia irrumpir con una voz, con un sentido de identidad y de pertenencia, en el «cancionero identitario de la Patria, de la mano de Berbel y nombrando a Plaza Huincul».

«Para mí es muy es muy significativo ir al patio de Berbel, a la infancia de Berbel a presentar el libro. Me parece muy emocionante, porque hablamos de la infancia, del lugar feliz», sostuvo. Fue un poco más allá y contó que para ella también es un lugar feliz Plaza Huincul porque se crió su padre, por lo que existe un vínculo personal fuerte.

Señaló que es un lugar de su familia. De alguna forma este libro lo escribo, por supuesto, como como periodista, como una persona que viene de la gestión cultural y de una persona que ama Neuquén, pero también con una familia que siempre quiso don Marcelo».

Por otra parte, señaló que el libro recupera más allá de la historia personal de don Marcelo, momentos que rescata la memoria colectiva. «Es un Marcelo construido en el relato de las personas que lo quisieron o para las personas para las cuales Marcelo fue muy importante, aunque no lo hayan conocido», apuntó.

Para volcar su historia, aprendió a mirar ese aspecto de Berbel a través de los testimonios obtenidos permiten construirla. «¿Qué es la identidad, en definitiva, o qué decimos cuando hablamos de un músico popular? Bueno, cuando un pueblo se puede mirar al espejo en una canción», concluyó.

Cómo será la presentación

Este domingo, a las 19:30 en el centro cultural Gregorio Álvarez del barrio Uno se hará la presentación del libro, con entrada libre y gratuita.

Para la ocasión está invitado Ensamble Vocal que ofrecerá un repertorio de Berbel y se irán escuchando parte de relatos combinado con las canciones.