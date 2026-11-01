Noviembre arranca con mucho sol y calor en Neuquén y Río Negro: en dónde esperan lluvias y qué pasa con el viento

El inicio de noviembre consolida las condiciones agradables en gran parte de Neuquén y Río Negro. Las previsiones meteorológicas indican un domingo 1 de noviembre marcado por el ascenso térmico y la fuerte presencia del sol en las regiones del valle y la costa atlántica. Sin embargo, el panorama cambia drásticamente hacia la cordillera, que experimentará un escenario inestable que traerá consigo lluvias débiles pero persistentes durante una porción importante de la jornada,.

Por su parte, el denominador común en casi toda la geografía de ambas provincias será la intensidad del viento. Tanto en la zona de la cordillera como en los valles, se registrarán ráfagas constantes del sector oeste y suroeste que ganarán velocidad y se intensificarán especialmente durante las horas de la tarde.

Así va a estar en el Alto Valle este domingo 1 de noviembre

Para la ciudad de Neuquén, el domingo comenzará con un cielo soleado y una temperatura de 15°C a las 8 de la mañana, que irá trepando rápidamente hasta llegar a los 19°C antes del mediodía. Durante la tarde, se espera que el termómetro alcance su máxima de 23°C alrededor de las 17:00, momento en el que el cielo presentará nubes y claros. El viento soplará de manera constante desde el suroeste, con ráfagas que variarán entre los 35 km/h a primera hora y alcanzarán un pico de 51 km/h durante la tarde, para luego calmarse hacia la noche con un cielo completamente despejado y 17°C.

En General Roca, las condiciones serán levemente más cálidas, iniciando la jornada con 16°C y pleno sol. La máxima prevista para la tarde tocará los 24°C a partir de las 14:00, manteniéndose hasta las 17:00 bajo un cielo que alternará nubes y claros. El viento acompañará soplando desde el suroeste y rotará hacia el oeste al mediodía, trayendo ráfagas considerables que rozarán los 57 km/h a primera hora de la tarde, y disminuirá gradualmente hacia la franja nocturna, que cerrará despejada con 17°C.

Cómo va a estar en Bariloche y San Martín de los Andes este domingo

La ciudad de San Carlos de Bariloche tendrá un arranque de mes frío y pasado por agua. La mañana comenzará con 6°C y precipitaciones débiles a partir de las 9:00, con una probabilidad de lluvia del 40% al 60% y acumulados de hasta 0.3 mm. Hacia la tarde, las lluvias cesarán dando paso a un cielo con nubes y claros, mientras que la temperatura máxima apenas llegará a los 11°C a las 17:00. Las ráfagas de viento del noroeste y oeste serán una constante, oscilando entre los 41 y 49 km/h a lo largo de toda la jornada, antes de que el cielo se despeje a la noche con un marcado descenso térmico hasta los 6°C.

Por su parte, San Martín de los Andes presentará un panorama aún más inestable y gris. La mañana estará fuertemente marcada por un cielo cubierto y temperaturas que irán de los 7°C a los 10°C. Pasado el mediodía, se desatarán lluvias débiles que se extenderán durante toda la tarde y parte de la noche, con probabilidades de hasta un 70% y un acumulado de 0.7 mm a las 14:00. La máxima térmica alcanzará los 12°C a las 17:00. Todo el cuadro estará acompañado por vientos persistentes del oeste, con ráfagas intensas que alcanzarán los 55 km/h en la tarde y continuarán soplando hasta la medianoche.

El pronóstico para la Costa Atlántica este 1° de noviembre

En la capital rionegrina, Viedma, el escenario será radicalmente distinto y sumamente agradable. Desde temprano, el termómetro marcará unos confortables 19°C bajo un cielo con nubes y claros. El pico de temperatura se dará entre el mediodía y la tarde, estacionándose en los 22°C con momentos a pleno sol. Una particularidad de esta ciudad será la rotación del viento: comenzará del oeste, pasará al suroeste con ráfagas de hasta 41 km/h, luego rotará al sur por la tarde, y terminará soplando desde el este y noreste hacia la noche, cerrando el viernes con un cielo despejado y 14°C.

Finalmente, San Antonio Oeste se perfila como una de las localidades más cálidas de este inicio de mes. La mañana arrancará con 17°C y se tornará completamente soleada hacia las 10:00. El calor irá en franco aumento hasta alcanzar los 24°C a las 17:00, configurando un momento ideal para disfrutar al aire libre bajo un cielo totalmente despejado. Los vientos predominarán desde el oeste y suroeste durante toda la jornada, con ráfagas moderadas que tocarán un pico de 37 km/h en la tarde y se intensificarán ligeramente hacia la noche, llegando a los 46 km/h mientras la temperatura desciende a 18°C.