Cuánto cuesta viajar por el Estado en Río Negro: los gastos del Gobierno y las diferencias entre poderes

Los viajes oficiales en Río Negro se rigen por criterios diferentes según el poder del Estado y las normas que regulan a cada organismo. Las diferencias se reflejan en la forma de calcular los viáticos, el reconocimiento de los gastos de alojamiento y los mecanismos previstos para justificar las erogaciones.

Mientras que en el Poder Ejecutivo los viáticos se registran como parte del gasto público ejecutado, en la Justicia el reconocimiento de estos gastos está vinculado al valor del JUS, una unidad de referencia que se actualiza periódicamente. En la Legislatura, en cambio, los importes se calculan tomando como referencia una categoría salarial.

Cuánto gasta el Gobierno provincial en viáticos y pasajes

El Gobierno de Río Negro ejecutó $2.261 millones en viáticos durante 2025 (unosUS$ 1,47 millones), mientras que en lo que va de 2026 el gasto llegó a $4.332 millones (unos US$2,82 millones). Según la cotización del dólar del Banco Nación del 15 de octubre de cada año.

La suba fue del 91,6%, por encima de la inflación del 33%, lo que representa un incremento real estimado de alrededor del 44%.

Poder Ejecutivo: El Gobierno provincial registró un aumento del 91,6% en el gasto de viáticos respecto de 2025. Foto: Marcelo Ochoa.

La partida de pasajes -que incluye además entregas asistenciales- aumentó: pasó de $387 millones en 2025 (unos US$252.000) a $605 millones en lo que va de 2026 (unos US$394.000), lo que representa una suba del 56,3%.

El viático abonado en el Estado diferencia un monto por el pago diario del gasto total de la salida y otra asignación si existe un desembolso por el alojamiento contra presentación de la factura.

Para el trimestre octubre-diciembre de 2026, el régimen del Ejecutivo establece un viático diario de $92.000 (unos US$ 60) cuando se reconoce el 100% y de $73.600 (unos US$48) cuando corresponde el 80%. Se prevé un adicional del 30% para destinos turísticos y períodos específicos.

Legislatura: cómo se calculan los viáticos y cuánto se paga por día

En la Legislatura de Río Negro, el régimen de viáticos está establecido por la Resolución 341/2022 que fijó una asignación diaria para agentes y autoridades superiores que realizan comisiones de servicio.

El monto equivale al 10% del sueldo básico de la categoría A-B2 del escalafón administrativo y técnico, sin distinción de categoría, y se calcula según el valor correspondiente al mes anterior a la solicitud del viaje.

Con los valores relevados, el viático diario asciende a $89.137 (unos US$58). Cuando el organismo se hace cargo del alojamiento, el reconocimiento se reduce al 80%, equivalente a $71.309,60 por día (unos US$ 46). De esta manera, el importe que recibe quien viaja depende también de si debe afrontar por su cuenta los gastos de hotel.

Legislatura: La asignación diaria se calcula sobre una categoría salarial y contempla una reducción cuando el organismo cubre el alojamiento. Foto: Marcelo Ochoa.

La resolución contempla, además, un adicional del 30% para determinadas comisiones de servicio durante períodos de temporada alta. El incremento se aplica en diciembre, enero y febrero para viajes a Bariloche, El Bolsón, Las Grutas, El Cóndor y Playas Doradas.

También rige en julio y agosto para Bariloche y El Bolsón. La normativa fundamenta esta diferencia en la variación de las tarifas entre la temporada alta y la baja.

Además, los legisladores y funcionarios de la Legislatura perciben un adicional mensual en concepto de «gastos de representación», que forma parte de sus haberes y no depende necesariamente de que realicen un viaje oficial.

Poder Judicial: cómo se calculan los viáticos y qué gastos se reconocen

El Poder Judicial de Río Negro cuenta con un régimen propio para cubrir los gastos de quienes realizan viajes oficiales.

Su esquema contempla las dos modalidades para afrontar los desembolsos de las comisiones de servicio: el reconocimiento de gastos calculado en JUS y el reintegro de los gastos efectivamente realizados mediante la presentación de facturas.

En la modalidad de viáticos, el reconocimiento general equivale a dos JUS por día. Con el valor actual de esa unidad de referencia judicial en $91.338, el monto asciende a $182.676 diarios (US$126).

Sin embargo, la Administración General del Poder Judicial estableció en marzo de 2026 montos específicos para la liquidación de viáticos según la categoría del agente.

Para los jueces del Superior Tribunal de Justicia y las máximas autoridades judiciales, el importe quedó fijado en $226.338 por día (US$156).

Para los magistrados y funcionarios hasta jefe de despacho inclusive, así como para los consejeros del Consejo de la Magistratura, se establecieron $196.160 diarios (US$ 135). En tanto, para el resto de los agentes judiciales, el monto es de $173.526 por día (US$ 119).

Poder Judicial: Los montos varían según la jerarquía del personal y el reconocimiento de gastos también puede realizarse contra presentación de facturas. Foto: Marcelo Ochoa.

La disposición tomó como referencia el valor del JUS de $75.446, vigente desde febrero de 2026. Además, establece que las variaciones de esa unidad no se aplican retroactivamente a los viáticos. Por eso, el valor actual del JUS no implica por sí solo una actualización automática de los importes fijados.

La segunda modalidad consiste en presentar las facturas de los gastos realizados durante el viaje para solicitar su reconocimiento, de acuerdo con las condiciones establecidas por el régimen. A diferencia del viático, que fija una suma diaria, esta alternativa requiere respaldar las erogaciones con la documentación correspondiente.

En cuanto al alojamiento, el régimen establece condiciones diferenciadas según la categoría del personal, para los funcionarios contempla hoteles de hasta cuatro estrellas, mientras que para los empleados el límite es de hasta tres estrellas.

De esta manera, el sistema diferencia entre una asignación diaria y el reconocimiento de gastos efectivamente realizados. La cobertura del alojamiento se encuentra sujeta a las condiciones previstas en el régimen, por lo que para determinar si el pago del hotel modifica el monto del viático es necesario verificar las disposiciones específicas aplicables a cada caso.