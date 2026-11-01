Tras 18 días internada: Mirtha Legrand reapareció públicamente para el cumpleaños de Marcela Tinayre

La diva de la televisión reapareció públicamente tras superar un cuadro de neumonía bacteriana que la mantuvo 18 días internada.

La noticia que esperaban sus seguidores y todo el ambiente del espectáculo finalmente ocurrió este fin de semana: Mirtha Legrand realizó su primera aparición pública tras haber recibido el alta médica el pasado 6 de octubre. Con una amplia sonrisa y un impecable estado de ánimo, la diva de 99 años dejó atrás los días de preocupación y asistió al cumpleaños de su hija, Marcela Tinayre.

La celebración tuvo lugar en la exclusiva residencia que la conductora de Las Rubias posee en el barrio porteño de Barrio Parque. El evento se desarrolló bajo una temática de Halloween combinada con una decoración de inspiración mediterránea distribuida en los jardines de la propiedad.

Un festejo temático y la mesa íntima de la diva

Según lo publicado por Teleshow, Mirtha llegó al lugar en auto, acompañada por su nuevo chofer, e ingresó directamente a la propiedad para evitar el asedio de las cámaras. Durante la velada, ocupó una mesa estelar para seis personas donde disfrutó de la noche rodeada por su círculo más íntimo y por figuras destacadas del ámbito empresarial y artístico.

Entre los principales asistentes a la reunión se destacaron:

Entorno familiar: su nieta Juana Viale , su nieto Nacho Viale e Ignacio Viale del Carril.



su nieta , su nieto e Ignacio Viale del Carril. Amigos del círculo íntimo: su histórica amiga Teté Coustarot y Amalia Idoyaga Molina.



su histórica amiga y Amalia Idoyaga Molina. Figuras del espectáculo y empresarios: el médico Mauricio D’Alessandro junto a Mariana Gallego, el empresario Martín Cabrales con Dora Sánchez, Alejandro Veroutis, Gabriel Oliveri, Connie Solari y Dani Mañas.

La reaparición de la conductora de La Noche de Mirtha tuvo un significado sumamente especial debido a la complejidad del cuadro de salud que atravesó semanas atrás.

Legrand había ingresado a mediados de septiembre al Sanatorio Mater Dei tras diagnosticarle un proceso de neumonía bacteriana. Tras permanecer 18 días internada y bajo un riguroso monitoreo médico, la diva logró una recuperación favorable que hoy le permite retomar gradualmente sus compromisos sociales y su agenda personal.