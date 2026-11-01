Milei en Neuquén: rechazó el populismo y lo demonizó al inaugurar un templo evangélico

El presidente Javier Milei estuvo por segunda vez en 12 días en la provincia de Neuquén (Emiliano Ortíz)

El Presidente defendió su programa económico, cuestionó las políticas de los gobiernos anteriores y anticipó los lineamientos de un segundo mandato. Lo hizo durante la inauguración del nuevo auditorio de la Iglesia Jesús es Rey, donde vinculó sus argumentos económicos con referencias bíblicas.

Javier Milei eligió una frase para marcar la diferencia entre su proyecto político y la tradición que cuestiona: “No creemos en soluciones fáciles, no creemos en combatir el populismo con más populismo”.

La definición formó parte del discurso que pronunció ayer en su segunda visita a Neuquén en 12 días, durante la inauguración del nuevo auditorio de la Iglesia Jesús es Rey, ante referentes religiosos y autoridades.

El Presidente también habló de la continuidad de su programa económico y de las elecciones del próximo año. “Nosotros ya hemos cumplido con nuestras promesas y somos claros a lo que ofrecemos para un segundo mandato”, afirmó.

La tentación en el desierto y la economía

Sostuvo que espera que los argentinos puedan elegir en paz entre el rumbo que propone su gobierno y las políticas que responsabiliza por la crisis económica del país.

Milei trajo a colación el episodio en el que Satanás tienta a Jesús en el desierto y sostuvo que esa lógica también se reproduce en las decisiones de los gobiernos que buscan obtener apoyo mediante beneficios inmediatos.

“La política tradicional funciona de una manera similar”, expresó. “Le ofrece a la gente un bienestar, casi siempre transitorio y aparente, a cambio de romper con sus valores”.

A partir de esa interpretación, desarrolló una explicación económica sobre la inflación, la emisión monetaria y las tasas de interés. Según planteó, los gobiernos populistas recurren a la emisión para sostener promesas que no pueden financiar y generan una sensación de prosperidad que termina desapareciendo con el aumento de los precios.

El equilibrio fiscal y la propuesta de segundo mandato

El mandatario denominó a ese fenómeno “la falsificación económica del paraíso” y sostuvo que sus consecuencias afectan la capacidad de las personas para ahorrar, invertir y proyectar su futuro.

Para explicar esa idea, utilizó la imagen de una sociedad concentrada exclusivamente en resolver las necesidades inmediatas, sin posibilidades de planificar a largo plazo. En contraposición, defendió un modelo basado en la estabilidad económica, el crédito y el respeto por la propiedad privada.

El segundo mandato

En otro tramo de su exposición, Milei volvió a defender el equilibrio de las cuentas públicas como una de las principales banderas de su administración. “No es justo que el Estado gaste más de lo que recauda y le pase la factura a las siguientes generaciones con deuda o a los más vulnerables con inflación”, sostuvo.

También afirmó que el Gobierno está comprometido con bajar los impuestos en la medida en que el equilibrio fiscal lo permita. Para el Presidente, cualquier alternativa que implique ceder ante las presiones por un mayor gasto resulta injusta y destruye la economía.

De la crisis a las bases del siglo de oro

Al referirse al escenario electoral, planteó que su propuesta para un segundo mandato apunta a profundizar el proceso que inició su gestión. “Creemos en el proceso de civilización, en hacer a la Argentina grande nuevamente desde la justicia y el respeto por los derechos naturales”, señaló, en referencia a la vida, la libertad y la propiedad.

En su discurso también mencionó los indicadores económicos y sociales que atribuyó al período anterior a su gobierno. Habló de un 70% de niños pobres, una inflación del 200% anual y un nivel de crédito inexistente.

“Hoy, desde nuestro gobierno, estamos construyendo un edificio pensado para durar décadas”, afirmó. “Estamos sentando las bases para el siglo de oro de la Argentina”.

“Esa es la Argentina que queremos construir”, afirmó. “Un país fundado sobre la roca de la justicia, la responsabilidad y el esfuerzo que aguante las tormentas que vengan”.

La inauguración

La inauguración coincidió con el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes y contó con la participación de referentes religiosos y autoridades. Durante el cierre, Milei volvió a recurrir a una referencia bíblica para describir el país que pretende construir: “Un país fundado sobre la roca de la justicia, la responsabilidad y el esfuerzo que aguante las tormentas que vengan”.

Una convocatoria que no descuidó ningún detalle

La inauguración del nuevo auditorio de Jesús es Rey reunió a unas 2.500 personas, la capacidad habilitada para esta primera etapa de la obra. El edificio estuvo colmado y hubo asistentes que no pudieron ingresar.

Para acompañar el acto, se instalaron pantallas dentro del inmueble, una principal y otras laterales. Allí se reproducían imágenes de cámaras que enfocaban al público y permitían mostrar a los asistentes mientras saludaban.

El complejo está ubicado en calle J. J. Lastra 3100, frente a la Terminal de Ómnibus de Neuquén. La construcción demandó unos 15 años y se levantó sobre un predio de 8.000 metros cuadrados.

El proyecto contempla 6.600 metros cuadrados construidos, de los cuales 2.500 corresponden al auditorio. La capacidad definitiva prevista es de 4.000 personas, con otras 1.500 ubicaciones que se incorporarán en una segunda etapa.

Infraestructura y autoridades presentes

El salón tiene una disposición semicircular y una cubierta curva. Está sostenida por una doble viga metálica de 55 metros de largo y cinco de alto.

Entre las autoridades presentes estuvieron el gobernador Rolando Figueroa, los senadores nacionales Pablo Cervi y Nadia Márquez, anfitriona del encuentro, y los diputados nacionales de La Libertad Avanza Gastón Riesco, Gabriela Muñoz y Soledad Mondaca. También asistieron Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Se vio al exdiputado nacional Osvaldo Llancafilo, la jefa de Gabinete de la ciudad de Neuquén, María Pasqualini, y las diputadas provinciales Karina Riccomini y Zulma Reina. El operativo de seguridad incluyó efectivos de Gendarmería Nacional, Policía Federal, Policía de Neuquén y Casa Militar.

La actividad tuvo también su costado comercial. Se instalaron dos puestos con libros, tazas con logos de la congregación, estampitas, llaveros y botellas.

Aspectos institucionales de Jesús es Rey

Además, funcionó un buffet y se dispuso un marco para que los asistentes se sacaran fotografías. Antes de desarrollar su exposición política y económica, Milei destacó la trayectoria de Jesús es Rey, una congregación con casi 90 años de historia en Neuquén.

Dijo que impulsó más de diez iglesias en distintas regiones del país y en África. Además cuenta con un establecimiento educativo con más de 1.700 alumnos y una clínica con 30 especialidades.

También resaltar que el nuevo auditorio fue construido mediante aportes de las familias que integran la congregación. La obra se financió con donaciones y ofrendas voluntarias, dijo.