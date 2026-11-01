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Necrológicas de hoy, domingo 1 de noviembre de 2026

Las necrológicas del día de hoy, domingo 1 de noviembre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.

Redacción

Por Redacción

TAMBORINI, ENRRY E. (Tambo)

Falleció en Mar del Plata el 24/10 a los 92 años. Su esposa Delia, sus hijos Henry y María, sus nietos Juan, Juana, Florencia, Martín, Malena y Joaquín participan su fallecimiento y elevan una oración por el eterno descanso de su alma junto a su hija Edith

Spoto, Liliana

Hoy, en el día de tu cumpleaños, y a una semana de tu partida, habíamos soñado pasarla juntas en el norte neuquino, pero Dios tuvo otros planes. Te extraño y te pienso mucho amiga!. Besos al cielo y abrazos a Maxi y Desi. Patricia Fernández Andreani.

NAPOLITANO, HORACIO LUIS

Falleció en General Roca a los 67 años. Sus hijos: Diego, David, Paula, Dante y Pilar. Sus hijos políticos y nietos. Su hermana Laura, sobrinos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «A» del CEMENTERIO PARQUE LAS FUENTES recibieron sepultura ayer a las 17 en el mismo.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO

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