Necrológicas de hoy, domingo 1 de noviembre de 2026

TAMBORINI, ENRRY E. (Tambo) Falleció en Mar del Plata el 24/10 a los 92 años. Su esposa Delia, sus hijos Henry y María, sus nietos Juan, Juana, Florencia, Martín, Malena y Joaquín participan su fallecimiento y elevan una oración por el eterno descanso de su alma junto a su hija Edith

Spoto, Liliana Hoy, en el día de tu cumpleaños, y a una semana de tu partida, habíamos soñado pasarla juntas en el norte neuquino, pero Dios tuvo otros planes. Te extraño y te pienso mucho amiga!. Besos al cielo y abrazos a Maxi y Desi. Patricia Fernández Andreani.