El único Observatorio de Vigilancia Volcánica del país se construirá en Bariloche

Bariloche fue seleccionada como la ciudad argentina donde se construirá la sede del Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica. El edificio será el único de su tipo en el país y se construirá en la calle Antártida Argentina, en el barrio conocido como “Parques Nacionales”, a unas diez cuadras del centro de la ciudad.

Hasta el año 2017, Argentina y Bolivia eran los únicos dos países sudamericanos que no moniteoreaban sus volcanes.

“No podemos evitar una erupción, pero la idea es brindar un alerta temprana. El ejemplo más concreto a nivel científico es el Cordón Caulle: esta erupción fue bien pronosticada en 2011 por el observatorio de Chile que informó a su país, pero no hubo una contraparte con Argentina”, relató Sebastián García, director del Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica del Segemar y agregó: “No tenían ninguna responsabilidad de hacerlo porque no existían acuerdos”.

El área del Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar) funciona desde 2017, pero desde entonces, opera desde Buenos Aires con la finalidad de monitorear los principales volcanes activos del país.

Hoy, el Segemar cuenta con una planta de 10 profesionales, aunque el objetivo es que ingresen 8 nuevos especialistas que se sumarían a otros becarios e investigadores.

Ya se instaló equipamiento en los volcanes activos. Foto: gentileza

En el último tiempo, el Segemar adquirió equipamiento que ya instaló en volcanes activos del país, como Copahue, Lanín, Laguna del Maule y Planchón Peteroa, entre otros. Los sismógrafos permiten medir los pequeños temblores en los volcanes, los GPS miden con precisión “si el volcán está inflado -cuando la lava está por salir-”, también hay equipos de medición de gases y cámaras que se suman a “otras técnicas satelitales”.

“Cuando el volcán Lanín entró en erupción en 2017, la gente se sorprendía: ‘Pero cómo, si no estaba activo’. Y sí, lo está; por eso, hay que monitorearlo en tiempo real”, puso como ejemplo García.

Ya se instaló equipamiento en los volcanes activos. Foto: gentileza

El trabajo incluyó un acuerdo de colaboración entre Argentina y Chile ya que muchos volcanes están en la frontera. “La información se comparte y se sacan alertas conjuntas”, aclaró.

Por qué Bariloche

Respecto a la decisión de construir un Observatorio, García dijo que el debate estuvo focalizado en el lugar donde debía funcionar ya que se barajaron diversas opciones. “Los volcanes están en la cordillera y como organismo del estado tenemos que estar cerca de poblaciones como Bariloche o La Angostura, por diversos motivos. Hoy, cada vez que tenemos que hacer mantenimiento o instalar un equipo, estamos muy lejos y demanda mucho trabajo y gasto llegar a los sitios”, destacó y puntualizó que, además Bariloche “es polo científico y tecnológico a nivel nacional”.

Entre los propósitos, se pretende profundizar el trabajo con la Universidad Nacional de Río Negro y la Universidad Nacional del Comahue respecto a la formación de nuevos profesionales. “Son disciplinas que no hay en el país y los profesionales deben formarse afuera”, dijo.

Ya se instaló equipamiento en los volcanes activos. Foto: gentileza

“Un lugar de referencia”

El predio de 1188 metros cuadrados en el cual se emplazará el Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica es propiedad del parque nacional Nahuel Huapi. El nuevo edificio tendrá un auditorio donde los especialistas podrán brindar charlas sobre la problemática a los colegios y un museo en la planta baja para los turistas.

García admitió que no resultó sencillo encontrar un lugar que reuniera las características necesarias. Finalmente se firmó un acuerdo de cooperación con Parques Nacionales.

“Como el terreno es nacional depende de la Administración de Bienes del Estado (AABE) que colaborará con el diseño arquitectónico. Se está realizando la tramitación para hacer la cesión de uso para que el Segemar inicie su proyecto y estamos a la espera de la aprobación del presupuesto nacional”, concluyó García.