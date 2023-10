Emmanuel Horvilleur llega por primera vez Cipolletti: cómo comprar las entradas

El reconocido cantante, Emmanuel Horvilleur estará por primera vez en Cipolletti. Presentará su disco más reciente «Aqua di Emma» en el Complejo Cultural Cipolletti. Conocé cuándo se realizará su show.

El integrante de Illya Kuryaki and the Valderramas se presentará este próximo sábado 11 de noviembre en el CCC. El espectáculo se desarrollará a partir de las 21 y será la primera presentación que realizará Horvilleur en la ciudad.

Las entradas ya están a la venta y tienen un valor de $13.000. Podes conseguirlas en la boletería online clickeando acá.

El cantante dio detalles acerca de su nuevo disco: «Sin perder de foco el groove, el funky y el soul que lo caracterizan, se trata de un disco más romántico o -aterciopelado-«. Y planteó que posee «atmósferas intensas de teclados y líricas que profundizan en ese pequeño planeta».

La banda tributo de Queen más reconocida de Argentina estará en Cipolletti

Este viernes 3 de noviembre a partir de las 21 se presentará en el Complejo Cultural Cipolletti, uno de los conciertos tributo más aplaudidos de nuestro país: «Experiencia Queen».

Las entradas tienen un valor de $8500 y se pueden conseguir en la boletería online o en el CCC de 9 a 14.

Los mayores éxitos de Queen en una sola noche, para revivirlos como si estuvieras en uno de sus legendarios conciertos: Bohemian Rhapsody, Radio Ga Ga, We Are the Champions, Under Pressure y Another One Bites the Dust, entre otros.