En el Aconcagua: así entrena este médico neuquino a colegas de todo el mundo para situaciones extremas en altura

22 de febrero 2026, 12 am, al pie del Aconcagua, Mendoza.

El médico neuquino Maximiliano Smolkin (46), especializado en Medicina Interna y Medicina de Altura, junto a colegas y un gran equipo están preparándose para capacitar en asistencias y emergencias a montañistas que eligen a la montaña más alta de Latinoaméria para sus aventuras, y de paso ver si hace cumbre.

“Ya terminamos todos los preparativos y estamos listos para salir mañana”, comenta a “Río Negro” quien llegó días atrás de Colorado, EE.UU donde reside desde 2006.

Maximiliano Smolkin, en plena capacitación en altura.

Smolkin ni bien egresó de la Universidad Nacional de Córdoba se fue al país del Norte a hacer su residencia e investigación en la Universidad de Colorado; al terminarla se incorporó como miembro facultativo, quedando así habilitado para enseñar medicina intrahospitalaria.

En ese momento se contacta y conoce a un médico que transfieren desde Nueva York a Colorado, argentino él, Martín Musi, emergentólogo, quien llevaba adelante el programa Wilderness Medicine (algo asi como medicina en lugares austeros), que prepara a médicos para actuar en montañas o lugares donde no hay hospitales. En ese programa,el neuquino se especializó en Medicina de Altura.

Si bien trabaja en el hospital St. Anthony´s Summit como director del Departamento de Medicina Interna, Smolkin creó una clínica de medicina de altura, SmolkinMed High Altitude Medicine. “En Colorado hay muchísima gente que vive en altura y tienen verdaderos problemas agudos y crónicos de salud. Y al hacer medicina ambulatoria veo a pacientes que quieren escalar el Aconcagua, Everest o el Kilimanjaro, entre otros, dedicandome a la Medicina de Expedicion”.

Izq a der: Martín Musi, Ryan Paterson y Maximiliano Smolkin

Años atrás en Snowbird, Utah, en una edición del Congreso Internacional de Medicina de Montaña, donde las asociaciones más grandes a nivel mundial se juntan para debatir y presentar estudios sobre problemas relacionados a la altura, conoció a los médicos de Extreme Medicine, “que trabajan en el Aconcagua, con un enfoque bien moderno y actualizado, al mismo nivel de los mejores del mundo”, según resalta el entrevistado.

“Ahí nomás, junto a Musi y el doctor Ryan Paterson (egresado de la Universidad de Vermont y especialista en Emergencia en la Universidad de Colorado) nos planteamos venir a la Argentina a dar una capacitación de cómo nosotros trabajamos la medicina de montaña en EE.UU”.

Smolkin en un ejercicio de evacuación en helicóptero, días atrás.

Y acá están, ahora, para ello. En los días previos a este domingo estuvieron chequeando al detalle el itinerario, recibiendo a gente de todas partes del mundo y aclimatizándose con ejercicios de rappel y escalada en diferentes elevaciones. “En el Campamento Confluencia hicimos noche y dimos más clases; después vino Plaza de Mulas. En el campo base de Aconcagua hemos permanecimos cuatro noches y cinco días para aclimatarnos; hicimos entrenamiento con el helicóptero y con un simulacro de múltiples víctimas simultáneas”, comenta.

No solo entrenaron médicos de montaña. “También capacitamos a los guardaparques del Parque Provincial Aconcagua, paramédicos, enfermos y miembros de la patrulla de la policía de Mendoza, entre otros. Sin ellos nosotros no podríamos hacer mucho”, resalta.

Las clases teóricas incluyeron teoría sobre hipotermia, cuidado de los pies y manos en las alturas, rescate con cuerdas y camillas, potabilización de agua, prevención de lesiones, tratamiento de heridas y contusiones.

En plena capacitación, la semana pasada, en el Aconcagua.

En esta movida participaron médicos que dan DiMM, el curso fundacional que brinda el Diploma de Medicina de Montaña y que crearon, inicialmente los doctores Musi y Paterson. “Los médicos de Extreme Medicine de acá de Aconcagua van a empezar a dar este DiMM en Mendoza. Ahora en marzo con el módulo de verano y completarán dando el curso de invierno, en agosto. Esta es la idea: clonar y replicar lo que sabemos. El conocimiento se adquiere de modo cooperativo y colaborativo”, sostiene. Lo asienten, al pie del Aconcagua, colegas suyos que vinieron de Rusia, Suiza, EE.UU., Chile e Inglaterra.

¿Cuál es la idea de fondo, entonces? “Que los médicos locales tomen como propio este proyecto, que lo hagan crecer, hacer crecer la medicina de montaña argentina y que alcance los más altos estándares mundiales”, enfatiza el neuquino.

“Queremos devolver un poco al país lo que el país nos ha dado”, alega.

Cada montaña tiene diferentes lógisticas a nivel de rescate, de atención médica, de localización de carpas… “entonces, poder traer médicos de todas partes del mundo de ahora en más para que vean y aprendan cómo se hacen las cosas acá es glorioso y gratificante”.

Es por todo esto que eligieron el Aconcagua y vinieron al país:

-es el pico más alto fuera de los Himalayas donde se puede experimentar los efectos fisiológicos de la gran altura (6960 msnm),

-es la montaña que tiene un servicio médico integrado por médicos durante temporada de ascenso y tiene la carpa medica más alta del mundo (incluso más alta que la del Everest),

-querían devolver a la educación pública argentina mucho de lo que les dio en su trayectoria vital y profesional y

-capacitar a los guardaparques.

Simulacros para poner en práctica la teoría, días atrás.

Domingo 1 de marzo de 2026, 12 am, Mendoza capital.

“No pudimos hacer cumbre. Vientos imposible, allá arriba”, dice Smolkin.

“Nuestro objetivo primario se cumplió con creces. Se logró dar el curso DiMM Andes Módulo Expedición a los médicos extranjeros y nacionales, se logró dar el simposio de patrulla y rescate a los guardaparques y también pudimos hacer las donaciones de equipo que trajimos. Un golazo. Bajamos todos enteritos, sin problemas médicos. Como decimos en el montañismo: “getting down is mandatory, summiting is optional” (bajar es obligatorio, hacer cumbre es opcional)”.

“La cumbre más importante siempre es volver a casa con la familia. La montaña siempre va a estar ahí esperándonos para una próxima aventura”: con esta frase se despide Smolkin de “Río Negro”.

En la previa del ascenso al Aconcagua.