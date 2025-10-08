En imágenes | Incidentes fuera del Congreso: así detuvieron a un fotógrafo en la marcha de los jubilados

Otra vez se registraron graves incidentes en la marcha de los jubilados de los miércoles en las inmediaciones del Congreso de la Nación. En esta oportunidad, la movilización se dio en medio de la sesión en Diputados por la reforma de los DNU. Hubo varios demorados y una persona herida.

Desde Infobae informaron que todo comenzó sobre la avenida Callao, cuando la movilización avanzaba hacia el Parlamento.

Las cámaras de televisión registraron el momento en el que Infantería y la Policía avanzaba contra los manifestantes con golpes y empujones.

Desde el móvil de C5N confirmaron que durante el operativo detuvieron a cuatro personas: entre ellas, un fotógrafo, un jubilado y una persona en situación de calle.

Desde el medio Resumen Latinoamericano captaron el momento en el que una agente atrapa al reportero gráfico agarrándolo desde su mochila y lo redujeron al piso. El mismo luego se identificó ante la prensa como Fabricio Fisher.

Foto: Gentileza RS Fotos.

Asimismo, una manifestante jubilada requirió la asistencia de los socorristas tras resultar herida durante el protocolo antipiquetes.

Foto: Gentileza RS Fotos.

Freno a los DNU: Diputados aprobó la reforma que restringe a Javier Milei

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles en una sesión especial la reforma al régimen de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) que busca imponer limitaciones a las facultades del presidente Javier Milei. La iniciativa opositora sufrió modificaciones durante el debate, por lo que deberá regresar al Senado antes de convertirse en ley.