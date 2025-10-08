«Mega sesión» en Diputados este miércoles: con la reforma de los DNU, un tema que inquieta al Gobierno de Javier Milei

A pocas semanas de las elecciones del 26 de octubre, el Gobierno de Javier Milei tendrá este miércoles en la Cámara de Diputados una sesión con temas incómodos para el oficialismo. Entre ellos la ley que restringe el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Además la agenda legislativa incluye interpelaciones contra Karina Milei, Mario Lugones y Guillermo Francos, y un proyecto de los gobernadores para coparticipar lo recaudado por el impuesto a los combustibles líquidos.

Reforma del DNU, uno de los temas que más inquieta sobre la sesión en Diputados

Uno de los temas que más inquieta es la reforma sobre los DNU. Es el primero de los que está en el orden del día. Es una iniciativa que llega con media sanción del Senado. Dentro de los cambios, el proyecto que se tratará hoy establece un límite de 90 días corridos para que el Congreso se pronuncie sobre la validez de los DNU. También introduce que se necesita la aprobación de las dos cámaras para que se mantengan vigentes. Esto haría que la oposición solo necesite reunir la mayoría en una de ellas para invalidar algún decreto.

También en el temario se incluyó la modificación del mecanismo de reparto de lo recaudado por el impuesto a los combustibles líquidos, algo con gran relevancia para las provincias.

José Luis Espert: hay proyectos de expulsión en Diputados

Uno de los temas era la remoción del diputado libertario José Luis Espert como presidente de la comisión de Presupuesto, pero perdió relevancia con la propia renuncia que presentó el legislador luego del escándalo por la transferencia de USD 200 mil que recibió de Federico “Fred” Machado, empresario investigado por narcotráfico.

En la Cámara baja hay tres proyectos para echarlo de Diputados por “inhabilidad moral”. Son iniciativas de Victoria Tolosa Paz, Facundo Manes y del Frente de Izquierda. Pero no hay consenso para que prospere. “Si entramos en ese juego, después no termina más, van a querer echar a cualquiera solo con una denuncia, es un mal precedente”, señaló un diputado peronista según cito Infobae.

Además como no están en el temario de sesión, se requerirán tres cuartos de los votos para incluirlo.

Diputados: interpelaciones a Karina Milei y Mario Lugones por Andis

Con Noticias Argentinas

Otro tema de la sesión será votar el proyecto de resolución para interpelar a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei,y el ministro Mario Lugones, por los audios del ex titular de Andis, Diego Spagnuolo, sobre presuntas coimas en Discapacidad.

En el temario también figura el concurso público de antecedentes y oposición para la designación del titular de la Defensoría de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, para la aprobación del orden de mérito de los postulantes, y que tiene como favorita a María Paz Bertero, una funcionaria del Gobierno bonaerense de Axel Kicillof con una impronta en temática de género.

Otro tema que los opositores quieren aprobar es la declaración de emergencia de Ciencia, el programa de prevención para tratar la enfermedad de Alzheimer, y la solicitud al Gobierno para recomponer partidas a la obra social de las Fuerzas Armadas y la reforma del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD).