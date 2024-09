En Neuquén finaliza el recambio del ducto cloacal en La Sirena sin vertidos crudos al río

La evacuación de cloacas al desagüe Durán y al río Neuquén por 30 días como parte del by pass de emergencia para solucionar los problemas de desbordes cloacales en La Sirena, no fue necesaria, según se detalló desde la Defensoría del Pueblo de la ciudad, a pocos días de finalizar los trabajos por parte del EPAS.

El recambio del ducto principal de cloacas (por una nueva de mayores dimensiones) en la Sirena «se realizó con tantos resguardos, que no fue necesario usar el by pass de emergencia que se había construido» porque se estimaba que el viejo caño no resistía el proceso de recambio, explicó el defensor del Pueblo adjunto, Emmanuel Guagliardo.

Los recaudos se aguzaron luego de las críticas y la preocupación de los vecinos en los barrios Altos del Limay, Río Grande, Belgrano, Don Bosco II, La Sirena y aledaños que cuestionaron el vertido de líquidos crudos al río Neuquén, cuando se anunció que la salida a la reparación o recambio de cañería principal, implicaba el bombeo de las cloacas a un pluvial municipal (con medidas de mitigación) que deriva en el arroyo Durán, que desagua en el río tras cruzar por los barrios del sureste de la ciudad.

El by pass hacia el pluvial municipal Saavedra, no se usó para evitar la contaminación de Durán (foto Cecilia Maletti)

El trabajo fue monitoreado por la Defensoria del Pueblo de Neuquén porque fue el organismo al que acudieron los vecinos en 2016, tras los continuos desbordes cloacales en todo el sector, con respuestas no satisfactorias ni del EPAS ni del municipio sobre la problemática.

Guagliardo detalló que los trabajos se hicieron sobre el trazado de un caño ubicado a 8 metros bajo tierra para colocar una nueva cámara y un caño mayor capacidad.

«Si se rompía el viejo caño durante los trabajos, como se indicó que era probable, la salida era el desvío de ese líquido al Saavedra con un plan de contingencia que implicaba agregado de agua de napas para la dilución, filtrado de sólidos y proceso de clorado; sin embargo, por el control vecinal se logró una excavación con sumo cuidado para que la conexión de la cámara al nuevo caño y extracción del viejo se hiciera sin pérdidas y se hizo innecesaria la obra de contingencia«; sostuvo.

Aseguró que la información de ayer del EPAS indicó que la reconexión de la obra de emergencia «se hizo sin necesidad de activar el by pass». Destacó el proceso como un logro «de la gestión participativa en los conflictos ambientales», como parte de la política de la Defensoría de resolución de conflictos en la ciudad y el acceso a la información pública ambiental compartida con los vecinos.

Guagliardo recordó que el plan director cloacal de la ciudad está detenido, pero que la obra de vinculación de emergencia está pronta a finalizar esta vinculación «que implicaría el cese de los desbordes cloacales recurrentes» en La Sirena, que han sido documentados al menos desde 2016, cuando la Defensoría planteó el amparo ambiental.

Guagliardo recordó que queda aún la recomposición del pavimento y del bulevar de La Sirena en ese sector, del mobiliario urbano y el parque lineal con la infraestructura que estaba antes de los trabajos y que fueron destruidos por el obrador de la obra durante la construcción y en el tiempo en que permaneció paralizada.

Agregó que la Defensoría comunicó a las secretarias de Infraestructura y de Movilidad de la ciudad para que se programe la reanudación de los trabajos en el sector. «La vinculación de emergencia estaba prevista ser finalizada a fines de septiembre, entedemos que queda la etapa de cierre de obra y el pavimento comprometido en una de las calles, más el inicio de reconstitucióni de la trama urbana afectada», sostuvo.

Guagliardo están a cargo de la Defensoría del Pueblo hasta el 7 de noviembre, que el Concejo Deliberante nombre al nuevo titular del organismo, tras el fallecimiento de Jorge Rey. Aseguró que mantendrá el trabajo constante del equipo hasta que se nombre al nuevo titular y defina si es compatible la continuidad en el lugar como defensor adjunto o si se nombra a otro adjunto, según está previsto en la Carta Orgánica municipal