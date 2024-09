«No es una elección partidaria» la del Defensor del Pueblo de Neuquén, recordaron

La Defensoría del Pueblo «es un espacio político, pero no partidario», les recordó Marcelo Grill, el último de los postulantes a la Defensoría del Pueblo de Neuquén que fue entrevistado hoy por la comisión de Legislación del Concejo Deliberante. Lo dijo específicamente porque, según cifró, el 80% de las y los candidatos, son funcionarios del MPN o están vinculados al gobierno municipal.

«No milité, no me afilié, el espíritu de la Carta Orgánica dice que la Defensoría es para equilibrar el Poder Ejecutivo Municipal con la comunidad, en caso de avasallamiento de los derechos de los ciudadanos, para que pueda actuar sin estar condicionado por alguna lealtad política o gremial», insistió en la apertura de su presentación.

Fue el perfil menos buscado por las y los concejales de la comisión de Legislación, que con insistencia preguntaron cómo solucionarían los problemas de la ciudad, cómo acercaría a los jóvenes al órgano de contralor del Ejecutivo y cómo actuarían por un conflicto entre vecinos.

A ningún candidato o candidata se le pidió opinión sobre el desarrollo de la administración municipal, falencias o los aspectos críticos del Ejecutivo en el que podrían tener alguna intervención.

Grill ya se habia presentado como candidato cuando fue electo el ex defensor Ricardo Riva, el Defensor del Pueblo antes de Jorge Rey, el ex concejal del MPN que dejó su banca y se desafilió del partido, para asumir la Defensoría. La búsqueda de un nuevo titular se debe a su fallecimiento, en julio.

Actualmente, la Defensoría está a cargo del adjunto, Emmanuel Guagliardo. Tras la presentación del último de los inscriptos para el cargo, las concejalas y concejales realizarán una puntuación y el listado tomará estado parlamentario el jueves. La elección será el 7 de noviembre, según se había previsto.

El lunes habrá un dictamen con las evaluaciones de cada candidatura, luego tomará estado parlamentario el 24 de octubre y cumplido el periodo abierto a impugnaciones, se votaría en la primera sesión de noviembre.

Grill dijo que se presentaba por sus convicciones democráticas y porque consideraba necesario el rol de contención y defensa de los derechos ciudadanos, cuando están desatendidos o violentados. Llamativamente, planteó que le gustaría mediar en el conflicto con los docentes «que siempre se están produciendo» y reordenar el transporte público, entre sus prioridades.

«Cumpliría con la rendición de cuentas anual, también hay que potenciar las habilidades de los ciudadanos, que conozca sus derechos, no me puedo quejar del agua si no pago la boleta del agua», sostuvo.

En 2012 Grill integró los equipos técnicos de la Defensoría y de acuerdo a lo que observó en ese momento y a lo que dijo conocer actualmente de la ciudad, consideró que los vecinos requieren la atención de la Defensoría en temas como los radares que se dispusieron en la ciudad, las tomas de terrenos y atender las quejas «de oficio y las que lleguen».