La llamativa decisión de Mariano Herrón tras el triunfo de Boca ante Lanús por el Torneo Apertura

Luego del triunfo por penales de Boca ante Lanús, Mariano Herrón habló en conferencia de prensa y aseguró que «tenemos que mejorar, sin dudas«. El entrenador dejó de lado el clima hostil en la Bombonera y evitó hablar del tema, aunque remarcó que entendió el «enojo».

Si bien el Xeneize clasificó, no hubo festejo y Herrón casi no mostró gestos de alegría en un contexto lleno de reproches. Por este motivo, el entrenador de Juan Román Riquelme decidió que el plantel tenga el día libre. Sin embargo, no fue un premio, sino que se trató de una postura acorde a la tensión vivida.

Desde Boca saben que no es momento de festejar y hay mucho para trabajar. Aunque el cuerpo técnico entendió que no tenía sentido sobrecargar físicamente a los jugadores con un entrenamiento este domingo y lo mejor es que descansen para bajar revoluciones.

Este lunes, Herrón volverá a los trabajos en busca de empezar a mejorar el rendimiento del equipo en lo que serán los los cuartos de final ante el ganador de la llave entre Independiente e Independiente Rivadavia de Mendoza.

La vuelta de Ander Herrera y Cavani, el objetivo de la semana en Boca

En la previa de la vuelta a los trabajos en el Xeneize, desde el cuerpo técnico apuntan a la evolución física de Ander Herrera y Edinson Cavani, los dos referentes que continúan recuperándose de sus lesiones y buscarán estar a disposición para el próximo encuentro.