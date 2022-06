«En Río Negro hay superávit de médicos, pero faltan pediatras»

Las guardias pediátricas se convirtieron en un verdadero problema en las ciudades del Alto Valle y de todo Río Negro y la solución parece bastante compleja. El ministro de Salud rionegrino, Fabián Zgaib, explicó que si bién «hay un superávit de médicos en la provincia, esa situación no se da con los pediatras, nos cuesta muchísimo conseguirlos y no es una cuestión salarial, porque si así fuera lo podríamos resolver de algún modo».

El problema no sólo se da en la Salud Pública, también ocurre en el ámbito privado.

Amplió y sostuvo que el escenario también es complejo con los ginecólogos, que las búsquedas son constantes, pero que no se consiguen.

El ministro dijo que en el caso de los pediatras, «en la Patagonia la situación es más complicada, todas las provincias estamos buscando, hasta coincidimos en la búsqueda, pero no hay, no hay muchos que elijan pediatría a la hora de estudiar y eso se traduce en falta de profesionales. Hasta llegamos a compartir pediatras, que estaban dos semana en una provincia y dos semanas en otra».

El funcionario se refirió a la posibilidad de una jubilación anticipada de los trabajadores de la Salud que hayan prestado tareas en la pandemia, pero dijo que «todo está en manos de Anses. Nosotros queremos reconocer de algún modo el esfuerzo que puso el personal durante todo ese tiempo computando dos años para la jubilación por cada año trabajado en pandemia, pero ahora hay que trabajarlo con Anses para ver cómo se puede instrumentar».

Zgaib dijo, ante una consulta por RN Radio, la radio del diario Río Negro, que «a pesar de que todos tuvieron sus vacaciones este año, se nota cansancio extremo en los trabajadores de salud que tuvieron un gran desgaste, pusieron todo para dar una mejor atención, hasta quedó gente en el camino, pero recuperar esa energía llevará tiempo».

En cuanto a lo político y ante una consulta sobre algunos cuestionamientos en el gabinete a su rol, respondió «posiblemente haya quienes no me quieren en el cargo, pero llevo 8 años cumpliendo esta función. Ya es mucho que un ministro esté ocho años al frente y menos en Salud, pero tengo en claro que en algún momento me tendré que alejar, no estoy atornillado. A mi la gobernadora Arabela Carreras nunca me dijo nada sobre este tema. Hemos hecho mucho en Salud en este tiempo y digo hemos porque no fui yo solo sino un equipo. Yo todos los días me levante, vengo a trabajar y cumplo con mi función».

Finalmente Zgaib se refirió al caso del bebé de dos meses de Roca que pasó dos veces por el hospital, no fue internado y sus padres lo llevaron al Policlínico Neuquén. «Conozco el caso, está en la Justicia, sus padres fueron a la Justicia, pero nosostros tenemos una red de derivaciones con varias instituciones privadas. Con ese centro no tenemos convenio, y no podemos pagar cuando la gente resuelve por su cuenta a dónde ir a atenderse».

Escuchá la entrevista con Fabián Zgaib, ministro de Salud de Río Negro en «Digan por lo que digan», por RN Radio

Sintonizá RN RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 105.7 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App.