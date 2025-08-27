En siete fotos | Cómo fue el descubrimiento del Kostensuchus atrox, el cocodrilo feroz de 70 millones de años en la Patagonia

Parte del equipo argentino y japonés durante el campamento de marzo de 2020 en la estancia La Anita, cerca de El Calafate, donde apareció el fósil del Kostensuchus atrox. Foto gentileza Fernando Novas (Fundación Azara).

Un cocodrilo terrestre de más de tres metros y con una mordida comparable a la de un tiranosaurio fue descubierto en la Patagonia. La especie, bautizada Kostensuchus atrox, vivió hace 70 millones de años y destaca por su cráneo completo y colmillos de cinco centímetros, preparados para desgarrar carne y hueso. ¿Cómo fue su descubrimiento?

Descubrimiento del Kostensuchus atrox: un feroz cocodrilo de 70 millones de años en la Patagonia

El hallazgo se produjo en la estancia La Anita, cerca de El Calafate, donde un equipo de 30 investigadores argentinos y japoneses instaló un campamento en marzo de 2020. Entre rocas y sedimentos encontraron concreciones, nódulos minerales que protegían fósiles en su interior. Al abrirlas, hallaron el cráneo del cocodrilo junto con costillas y parte de la cadera, todos preservados en condiciones excepcionales.

El fósil del cocodrilo terrestre será resguardado en el Museo Padre Molina de Río Gallegos.

El equipo de paleontólogos argentinos y japoneses trabajando en la extracción de fósiles en La Anita, marzo de 2020.

«Desde el primer momento supimos que era un cocodrilo nuevo. El desafío fue extraerlo sin dañar los huesos, porque estaban incrustados en una roca muy dura», contó Fernando Novas, jefe de la expedición e investigador del Conicet en la Fundación de Historia Natural Félix de Azara.

Diego Pol, investigador del Conicet en el Museo Argentino de Ciencias Naturales, destacó que el fósil permite reconstruir cómo era la vida en la Patagonia justo antes de la gran extinción de los dinosaurios. «Es una preservación espectacular, única», aseguró.

El hallazgo del fósil muestra cómo era el ecosistema de la Patagonia antes de la gran extinción de los dinosaurios.

El cráneo casi completo del Kostensuchus atrox, preservado dentro de concreciones de roca en la estancia La Anita.

El nombre de la especie refleja su carácter: «kosten» significa viento en lengua aonikenk, en referencia al clima de la región, y «atrox» significa feroz en latín. Con sus patas largas, ojos laterales y fosas nasales orientadas hacia adelante, el Kostensuchus estaba adaptado a la vida terrestre y podía correr para atrapar a sus presas.

El equipo argentino y japonés en plena extracción del fósil, trabajo que combinó paciencia y precisión.

National Geographic respaldó el proyecto que asegura la conservación del fósil y su estudio en Argentina

El fósil quedará en el Museo Padre Molina de Río Gallegos, ampliando el patrimonio cultural de Santa Cruz. «Contribuye a que los museos regionales sigan mostrando las maravillas que se encuentran en la Patagonia», remarcó Pol. El proyecto contó con apoyo de National Geographic, lo que refuerza su relevancia internacional. «Son descubrimientos que suman en todos los frentes: para la ciencia, para la cultura y para la identidad de la región», concluyó Novas.

Kostensuchus atrox, preservado dentro de concreciones de roca en la estancia La Anita.

La publicación en la revista científica PLOS one, una de las más reconocidas a nivel global, consagra el hallazgo dentro de la comunidad internacional. «Las cosas que se encuentran en Argentina tienen un impacto global. Este descubrimiento encaja en un proyecto mayor: entender cómo fue la gran extinción de los dinosaurios», explicó Pol, que actualmente compara estos materiales con fósiles hallados en África.

El hallazgo también abre la puerta a reflexionar sobre el presente. Pol recordó que la extinción que acabó con los dinosaurios fue la última de cinco grandes crisis biológicas de la historia del planeta. «Estudiar esas extinciones ayuda a poner en contexto lo que ocurre ahora y a reconocer patrones peligrosos. Algunos se preguntan si no estamos enfrentando una sexta», advirtió.