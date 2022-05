En una clase, una adolescente de Cipolletti contó que fue víctima de abuso sexual

Una joven de Cipolletti relató en medio de una clase que sufrió abuso sexual por parte de un hombre que convivió con ella en su hogar. Los hechos ocurrieron hace dos años, en aquel momento la víctima no se animó a denunciar por las reiteradas amenazas que recibió por parte del agresor. Hace algunos días ganó valor y se atrevió a contar la situación de abuso que vivió.

María, narró que estaba en una clase de lenguaje artístico de la escuela, normal como cualquier día. Con un grupo de compañeras tenía que dar una exposición sobre abuso para un taller escolar. Al llegar el momento en el que le tocó exponer rompió en llanto, el tema le recordó un hecho que atravesó hace casi dos años. «El tema me tocó muy de fondo y comencé a llorar. Pensé que lo había superado, pero no podía retener el llanto y la impotencia que tenía».

María explicó que el abuso se dio en su hogar, en aquel momento tenia 14 años. «En aquel tiempo mi mamá ayudó a una persona que se había quedado sin hogar porque su familia lo había echado de su casa. Entonces mi mamá lo ayudó y él se quedó a vivir en nuestra casa, junto a mi hermana y mi cuñado. Una mañana se metió en mi cama y comenzó a manosearme hasta que me desperté asustada por lo que estaba pasando. En ese momento, me amenazó para que no hablara. Yo tuve miedo y no le dije a nadie porque esta persona me amenazaba con que iba a lastimar a mi mamá. Como consecuencia de eso, nunca hablé, me callé».

La víctima no habló sobre lo sucedido por muchos tiempo, hasta que se animó a ponerlo en palabras durante la clase. «Pasó el tiempo y pensé que había superado todo, pero en la clase me di cuenta que no era así. A partir de esa situación la profesora y directora me pidieron que le contara a mi mamá lo que me había ocurrido. Yo la llamé desde la escuela y le conté. Desde el primer momento recibí contención psicológica y ayuda. Ellos hicieron parte de la denuncia que realizó mi mamá«.

La escuela no es ajena a la realidad que atraviesan los estudiantes, gracias a los talleres donde se abordan diferentes temáticas los niños y jóvenes logran identificar situaciones de violencia y abuso. Ante cualquier sospecha, el equipo escolar activa un protocolo en el que acompañan a la víctima y derivan el caso a la justicia para que se investigue. María expresó que «en la escuela estos temas se tocan mucho, los profesores se animan a charlarlo en diferentes materias».

Luego de la denuncia la citaron a hablar con una psicóloga de la oficina de atención a la víctima y le informaron cuál es el procedimiento a seguir. Me dijeron que «ahora inicia un proceso para conseguir testimonios de mi acosador. Tengo miedo de lo que pueda pasar, no es una familia de mucho diálogo con la que estamos tratando, pero tampoco quiero que a nadie más le pase esto«.

A partir de ahora la justicia deberá iniciar una investigación en la que se comprobarán los hechos.