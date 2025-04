La iglesia de Neuquén despidió al papa: “El legado más grande de Francisco, es el llamado a la fraternidad”, dijo Croxatto

En Roma suenan las campanas por la muerte del papa Francisco este lunes a los 88 años. Si bien su estado de salud era delicado desde hace varias semanas, el fallecimiento del argentino Jorge Bergoglio sorprendió y conmovió al mundo. Desde la diócesis Neuquén realizan una conferencia de prensa.

La conferencia de prensa se desarrolló en la catedral de Neuquén. Habló Fernando Croxatto, obispo de Neuquén. Algunos fieles se acercaron para rezar. Otros solo hacen la señal de la cruz desde la vereda y siguen camino a sus trabajos u obligaciones diarias. Otros entran y lloran al sumo pontífice.

Conferencia de prensa desde la catedral de Neuquén:

El único en hablar en la conferencia de prensa fue el Obispo de Neuquén, Fernando Croxatto quien aseguró que la muerte del sumo pontífice fue “sorpresiva”. También expresó «Que haya fallecido en la pascua es un signo muy fuerte«.

Recordó que durante la misa de ayer se lo notó frágil, pero también con su alegría de estar rodeado de gente. «Damos gracias por la vida de Francisco. Nunca hizo huelga, ni paro, ni se tomó vacaciones”.

Sobre el escritorio en el cual Croxatto daba la conferencia de prensa, había una foto del papa Francisco y de él.

Diario RÍO NEGRO le consultó cómo había sido ese encuentro. Y el sacerdote de Neuquén contó que no tuvo muchos encuentros con Francisco porque cuando él asumió en Buenos Aires, Croxatto se había ido a vivir al norte de Chaco. De hecho, su primer encuentro fue ahí.

“Cuando me nombra en obispo auxiliar en 2014 los obispos fuimos a Roma a un encuentro”, contó. Allí Croxatto le consultó si se podía quedar en Santa Marta y el papa Francisco le dijo que no había ningún problema. Se convirtió en un invitado especial del papa y terminó alojándose en el piso del papa, compartió almuerzo y cenas.

El recuerdo de Croxatto junto a Francisco. Foto: Florencia Salto.

Croxatto habló del legado que deja el papa Francisco. “El legado más grande de Francisco, es el llamado a la fraternidad”. Y sumó: “Él nos deja un mensaje de esperanza, de no tirar la toalla. Desde que asumió, hasta ayer, nos transmitió sostenernos con esperanza. No sepultemos la esperanza”.

«Él nos deja un último mensaje en este año que es Peregrinos de Esperanza en este Año Jubilar. Creo que ha sido un hombre de esperanza y estamos justo en la Pascua«, dijo. «Creo que el mensaje para todos nosotros es acojamos este mensaje de esperanza en el Papa. No bajemos la guardia. No, no tenemos la toalla porque Jesús la cargó, lavó los pies, hizo el servidor y puso fuerza de vida».

Respecto a las expectativas de lo que sucederá en la iglesia, tras su fallecimiento, y su posible sucesor aseguró: “la gran mayoría de la iglesia tenemos la expectativa de que podamos continuar con la propuesta de Francisco, de una iglesia sin hogar, que camina con otros”. Y sumó: “confiamos que los cardenales que se reunirán en el conclave, escucharán la voz del espíritu de dios”.

Respecto a las actividades que se harán en Neuquén por la muerte del papa Francisco, Croxatto confirmó que se celebrará hoy una misa a las 19 en la catedral.

La última aparición del papa Francisco en público:

La última vez que se lo vio al papa Francisco en público fue este fin de semana.

El viernes 14 de febrero de 2025, Francisco ingresó en el hospital Gemelli de Roma aquejado de una bronquitis que le provocaba graves dificultades respiratorias. Le diagnosticaron una neumonía en ambos pulmones que requirió intenso tratamiento médico, haciendo temer por su estado. Finalmente salió el 23 de marzo.

El domingo pasado, todavía convaleciente, apareció en el balcón de la basílica de San Pedro del Vaticano y con una débil voz le deseó una «feliz Pascua» a los miles de fieles congregados allí por la Pascua.

Finalmente el papa Francisco murió hoy lunes a las 7.35 de la mañana. La comunicación del deceso el Sumo Pontífice estuvo a cargo del cardenal irlandés Kevin Joseph Farrell, Camarlengo de la Santa Sede. Mediante un breve comunicado, de apenas 75 segundos de duración, el camarlengo del Vaticano confirmó que el Sumo Pontífice “partió a la casa del Padre”.​