Encontraron inusuales restos fósiles en la costa del lago Mari Menuco y despiertan interrogantes entre los paleontólogos

Un nuevo rescate paleontológico en Neuquén sorprendió al equipo del Museo del Desierto Patagónico por su ubicación y características. Los restos fósiles que se hallaron son parte de la pelvis de un dinosaurio, un fémur corto y otros huesos asociados.

Según contó el paleontólogo y coordinador del museo, Juan Porfiri, el descubrimiento fue en la costa del lago Mari Menuco en una zona donde predominan los hallazgos de restos de grandes titanosaurios del Cretácico Superior.

“En este caso es un trabajo del equipo de paleontología del museo. No fue un vecino ni alguien que lo encontró por casualidad. Fue parte del trabajo de campo que venimos realizando”, explicó el paleontólogo que encabezó la campaña.

“Se encontraron varios sitios con fragmentos de hueso. Algunos un poco más completos, otros más deteriorados. Se decidió hacer el rescate para evitar que quedaran expuestos y pudieran ser dañados o removidos”, detalló.

Entre los materiales recuperados hay huesos de dinosaurios herbívoros, probablemente titanosaurios, partes de las patas y, en uno de los puntos, un conjunto óseo que llamó especialmente la atención del equipo.

“Lo que pudimos ver es que se trata de un individuo de pequeño tamaño, posiblemente juvenil. Aunque todavía estamos en proceso de análisis e investigación”, explicó el especialista. “Nos sorprendió porque generalmente los individuos que encontramos de este grupo son medianos o grandes. No es común dar con ejemplares tan chicos”.

Además del esqueleto más completo, en otros puntos cercanos aparecieron materiales dispersos, incluso un diente que podría ser de cocodrilo. “Son diferentes lugares dentro de un mismo área, separados unos 200 o 300 metros entre sí”, precisó el paleontólogo.

Uno de los materiales más informativos del hallazgo fue parte de la pelvis del dinosaurio, hallada junto a un fémur corto y otros huesos asociados. “Va a ser uno de los primeros que vamos a preparar en el museo, para empezar a investigar con mayor precisión”, anticipó.

Aunque aún no pueden confirmar si se trata de un dinosaurio juvenil o de una especie adulta naturalmente pequeña, el descubrimiento despierta expectativas. “En algunas regiones del mundo se ha comprobado que ciertos dinosaurios pequeños no eran juveniles, sino adultos de especies pequeñas. Acá en Neuquén eso casi no se ha visto, pero será algo que habrá que analizar”, planteó.

Los restos fósiles fueron hallados en sedimentos correspondientes a la Formación Bajo de la Carpa, del Cretácico Superior, con una antigüedad estimada de entre 83 y 85 millones de años. Esa formación geológica aflora también en otras zonas de la provincia, como Paso Córdoba y Rincón de los Sauces.

Según el especialista, la mayoría de los dinosaurios herbívoros hallados en esa franja temporal y geográfica pertenecen a la familia de los titanosaurios, grandes saurópodos de cuello largo. El más conocido es el Argentinosaurus aunque acá estaríamos hablando de algo mucho más chiquito«, señaló.

Por su tamaño, estiman que el animal medía entre cuatro y seis metros de largo, lo que en el mundo de los dinosaurios representa un porte modesto. “Es pequeño para lo que era un titanosaurio. Algunos llegaban hasta los treinta metros”, aclaró.

Para despejar los interrogantes y poder descifrar más características de este espécimen, ya se trasladaron los restos al museo, donde serán estudiados. «Está todo todavía en un proceso de análisis y de investigación», cerró el especialista.