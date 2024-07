Encontró a una nena de 5 años en plena calle y «muerta de frío» en Regina: pensaron que era un «perrito» abandonado

La madrugada del domingo, Paula, una vecina de Regina, vivió una experiencia que la conmocionó profundamente. Mientras se dirigía a su casa después de cenar con amigas, encontró a una niña de aproximadamente cinco años temblando de frío en la calle Martín Fierro. «Mi nena divisa algo que estaba temblando y me dice ‘mamá, es un perrito’«, contó y tras hacer marcha atrás, pudo ver y asistir a la pequeña. En ese momento, las temperaturas marcaban -7°C . Se inició una investigación.

Paula mantuvo comunicación en una entrevista con LCR y contó cómo sucedieron los hechos. «Yo venía de la casa de unas amigas de comer y me dirigí hacia mi domicilio. Doblé en la calle Martín Fierro y mi nena divisa algo que estaba temblando y me dice ‘mamá, es un perrito’. Sigo camino, pero como mi nena de cuatro años me dice ‘mami, el perrito tiene frío’, decido hacer marcha atrás para ver qué era», relató.

Al acercarse, se dio cuenta de que no se trataba de un animal sino de una niña pequeña, sola y temblando de frío. «Automáticamente la tomé en mis brazos y la llevé al asiento trasero de mi auto. La niña estaba en un solo llanto, temblando, pálida y con las manos heladas. Le puse una camperita y una manta que tenía en el auto, subí la calefacción y le empecé a sobar las manos», explicó.

Preocupada por la situación de la niña, decidió darle resguardo en su hogar para luego llamar al 101 y pedir ayuda. Sin embargo, para Paula la respuesta de la policía fue lenta y se llevó una gran desilusión. «Me dijeron que iban a avisar a la comisaría de la familia y que me quedara esperando a que se acerque un patrullero. Cuando llegaron, manifestaron que la Unidad de la Familia no había querido tomar el caso. Ahí fue cuando reaccioné mal, les dije que no podía ser que me dijeran eso con una nena sola y sin saber qué le pasó», comentó.

Después de unos cuantos minutos, la madre de la niña llegó al lugar, pero estaba en un estado que Paula describió como «desesperada y desorientada». «Nos dimos cuenta que la mamá tiene problemas mentales y dificultades en el habla. Lo único que pudo indicar es cómo llegar a la casa de su madre, que es la abuela de la niña», dijo.

Finalmente, tras una espera prolongada en la que permanecieron en la calle con la niña y la madre, la policía decidió llevar a la niña a casa de su abuela. Paula continuó acompañando a la nena y expresó su deseo de seguir el caso hasta que la justicia determine una solución adecuada para la pequeña.

Encontró a una nena de 5 años en plena calle y muerta de frío, en Regina: investigación y respuesta de las autoridades

A raíz de este incidente, Diario RÍO NEGRO confirmó que se inició una investigación y se realizaron una serie de reuniones que involucran a la comisaría de la Familia, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) y otros organismos.

Paula expresó su frustración por «la falta de acción inmediata por parte de las autoridades» y deseó que se realice una investigación exhaustiva.

«Creo que Senaf debería haber intervenido inmediatamente cuando llamé. Deberían haber llevado a la niña al hospital para revisarla. Hasta el momento, no se ha hecho ninguna pericia, y no sé qué va a pasar hoy lunes. Es como si hubiera un teléfono descompuesto entre ellos«, criticó Paula.

Ante la falta de accionar y fallas en el protocolo, la mujer expuso la situación en redes sociales sobre el hallazgo de la niña generó una ola de solidaridad y preocupación en la comunidad.

Contó que recibió numerosos mensajes de apoyo y ofertas de ayuda para la niña. «La gente se ha solidarizado mucho. Quieren donar ropa y juguetes para la niña. Estoy viendo cómo organizar un punto de encuentro para recibir las donaciones», comentó.

«Un niño no puede estar pasando por situaciones de maltrato, ya sea por su mamá, papá o cualquier otro vínculo. Hay que denunciar, existen las denuncias anónimas y se pueden realizar desde un teléfono o acercándose a alguna unidad. Insistan y háganse escuchar porque el maltrato infantil es un delito y es imperdonable«, enfatizó Paula.

«Siempre tengo la costumbre de agarrar la calle Brown para llegar a mi casa, pero ese día doblé en Martín Fierro. No sé, quizás fue Dios o el universo que quiso que yo encontrara a esa criatura. Sin mentir, sus pelitos estaban escarchados y mi auto marcaba menos siete grados en ese momento. No sé qué hubiera pasado si no la encontrábamos«, reflexionó .

Paula concluyó la entrevista confirmando que va a acompañar a la niña hasta el último momento donde la Justicia designe donde irá a parar. «Quiero asegurarme de que esté bien y que reciba el cuidado que necesita«, afirmó.