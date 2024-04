Encuentran más de 30 kilos de carne en mal estado en un comercio de Cipolletti

El equipo de inspectores de bromatología de la municipalidad de Cipolletti realizó un desagradable hallazgo en comercio. Más de 30 kilos de carnes en mal estado fueron detectados en una carnicería de la ciudad.

La inspección se realizó el jueves en un local de calle Urquiza. Allí los agentes del Departamento de Calidad Alimentaria de la Secretaría de Fiscalización detectaron distintos cortes de carne con evidente mal manejo sanitario y en estado de descomposición.

El comercio fue sancionado conforme acta contravencional y también se dio intervención al Juzgado de Faltas municipal, quien determinará el valor total de la multa.

Respecto al producto cárnico, se confirmó que no presentaba remito de introducción, por lo que se procedió a su decomiso. Toda la mercadería se dejó en el deposito municipal hasta que se determine la correspondiente destrucción.

El local en falta ya había sido multado anteriormente años atrás, por la misma infracción, razón por la cual las inspecciones son más recurrentes en dicho comercio para asegurar el cumplimiento de las normas bromatológicas.

Todos los productos alimenticios deben constatar su procedencia, conservación, mantenimiento y trazabilidad, desde su elaboración hasta su venta en los comercios de la ciudad.

Ante la peligrosidad de consumir carne en mal estado, la municipalidad les solicitó a los vecinos que se aseguren de que el comercio esté habilitado y cuente con buenas condiciones de higiene en general. También que al ingresar al local comercial no se sienta olor a lavandina, o mal olor ( a podrido), el color de la carne sea roja y no negra o verde, que el manipulador tenga su ropa reglamentaria ( chaqueta blanca y limpia) y que no se observen plagas (moscas o cucarachas).