Esclerosis múltiple: síntomas, diagnóstico y nuevos tratamientos

La enfermedad se diagnostica con mayor frecuencia entre los 20 y los 40 años. Foto gentileza.

En Cipolletti se realizó un ateneo multidisciplinario que reunió a profesionales de la salud de la Región Comahue para actualizar conocimientos y debatir nuevas estrategias en el abordaje de la esclerosis múltiple (EM), una enfermedad neurológica crónica y autoinmune que afecta al sistema nervioso central y que, por su evolución variable, sigue representando un desafío clínico.

La jornada tuvo lugar en el marco del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, que se conmemora cada 30 de mayo, y convocó a neurólogos, clínicos, radiólogos, generalistas, enfermeros y otros integrantes del sistema de salud. El objetivo fue fortalecer el trabajo en red entre especialidades y mejorar la detección, el seguimiento y el tratamiento de los pacientes en la región.

Esclerosis múltiple: cuáles son los síntomas

Infografía: gentileza Roche.

Diagnóstico temprano: uno de los principales desafíos

Durante el encuentro se abordaron temas como el diagnóstico temprano, las nuevas estrategias terapéuticas, la planificación familiar en pacientes con EM y el impacto de las innovaciones farmacológicas en la evolución de la enfermedad. También se discutieron desafíos cotidianos del seguimiento clínico y la necesidad de una mirada integral para acompañar trayectorias que suelen extenderse durante años.

La esclerosis múltiple suele diagnosticarse entre los 20 y los 40 años. Sus síntomas pueden incluir fatiga persistente, alteraciones visuales, dificultades motoras, problemas de equilibrio, hormigueos o alteraciones cognitivas, con una presentación muy variable entre pacientes.

En ese sentido, la neuróloga Mariana Rosas planteó que en los últimos años hubo un cambio importante en el enfoque terapéutico. “El abordaje de la esclerosis múltiple cambió de manera radical: la incorporación de terapias de alta eficacia nos permite intervenir antes, reducir la progresión de la discapacidad y acompañar mejor a cada paciente según su perfil clínico”, señaló.

La importancia del seguimiento sostenido de los pacientes

También remarcó el impacto de los avances médicos en la calidad de vida: “La evolución de los tratamientos demuestra cómo la innovación puede transformar una enfermedad históricamente discapacitante en una condición cada vez más controlable”.

El encuentro formó parte de una serie de actividades impulsadas por Roche en distintas regiones del país, orientadas a promover la actualización médica y el intercambio entre equipos de salud. En este caso, el foco estuvo puesto en acercar la discusión científica al territorio y reforzar la articulación entre niveles de atención.

Desde la organización señalaron que uno de los principales desafíos sigue siendo garantizar el acceso oportuno al diagnóstico y a las terapias disponibles, en un contexto en el que los avances científicos amplían las posibilidades de control de la enfermedad, aunque todavía sin una cura definitiva.