«Es difícil asimilar que no vas a estar en clases», la despedida de una docente al egresado que murió en Bariloche

La trágica muerte de un joven egresado de Paraguay en Bariloche aún sigue conmocionando a los ciudadanos. Pero el dolor es mayor en las personas que compartieron con él todos sus días previos al lamentable suceso. Así como lo despidieron familiares, amigos y allegados, una profesora realizó un posteo en las últimas horas que emocionó a todos los usuarios.

“¡Leo! No puedo creer, es muy difícil asimilar que ya no vas a estar en clases. Dondequiera que estés quiero que sepas que siempre tendré presente tu autoestima, tu sentido del humor, tu alegría y tu personalidad única. QEPD”, publicó en su cuenta personal de Instagram la docente del joven, Evelin Urunada.

Evelin era profesora de inglés en el colegio Anglo Americano de Paraguay, allí compartió los últimos días con el estudiante que protagonizó un impactante episodio que lo llevó a su muerte. Su dolor fue expresado en una serie de imágenes donde también aprovechó para extender sus pésames a la familia del joven, sobre todo a su hermana quién también asiste al mismo colegio. “A los padres y hermana de Leo, mi querida Gio, mis más sentidos pésames. Que Jesús sea quien cuide de sus pensamientos, sentimientos y emociones”, compartió.

Las publicaciones de la docente fueron acompañados de imágenes donde se lo puede observar al estudiante sonriendo, en una de las fotos portaba una camiseta de Boca.

Para continuar con su posteo la profesora hizo uso de un dicho: «Dicen que ‘la muerte es lo único seguro en la vida y que la vida tiene un ciclo y cuando este concluye no hay manera de frenarlo'», para luego agregar: “Pero esto no significa que no duela. Perder a alguien es uno de los momentos más dolorosos que se pueden vivir”.

Más tarde Urunaga envió un sentido mensaje a sus demás alumnos del mismo colegio por la difícil situación que atraviesan: “A todos mis alumnos, les mando un abrazo fuerte. Que Dios sea el centro en sus vidas en este momento. Siempre fueron muy unidos y ahora deben estarlo más que nunca”.

Finalmente para terminar la emotiva despedida de la víctima, Urunaga replicó un pasaje de la biblia: “Todo tiene su momento oportuno, hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo: un tiempo para nacer, y un tiempo para morir; un tiempo para plantar, y un tiempo para cosechar; un tiempo para matar, y un tiempo para sanar; un tiempo para destruir, y un tiempo para construir; un tiempo para llorar, y un tiempo para reír; un tiempo para estar de luto, y un tiempo para saltar de gusto”.

Muerte del egresado en Bariloche: cómo ocurrió todo

El joven estudiante de 17 años cayó por la ventana de un hotel en Bariloche, el lunes por la noche.

Luego de recibir asistencia médica en el lugar, fue trasladado al Sanatorio San Carlos donde murió durante la madrugada del martes.

Si bien en redes sociales comenzó a circular que el joven era de Brasil, desde el Ministerio Público Fiscal desmintieron esto y confirmaron que era oriundo de Ciudad del Este, Paraguay. Sus padres llegaron el martes por la tarde a Bariloche y el miércoles se reunieron con los fiscales a cargo del caso.