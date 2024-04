Escasez de repelente por brote de dengue: familias desesperadas envían stock por el país

“Me pidieron si podía conseguir en Neuquén algún repelente porque en Buenos Aires no se consigue”, comentó Viviana Ronis, una mujer de Neuquén Capital que socorrió a sus familiares a 1.200 kilómetros de distancia para protegerse del dengue, ante dos casos consecutivos en la familia, una de las cuales cayó internada.

Viviana recorrió varios supermercados, mayoristas y farmacias en los últimos días y en algunos lugares hace por lo menos dos semanas que no había stock. Tras dos días de recorrida, la mujer pudo conseguir un poco en cada lugar para armarle un paquete de 21 repelentes a sus parientes.

“En general acá no hay muchos. Hay escasez. Yo tuve bastante suerte”, expresó la mujer, en medio de la desesperación de sus familiares. El envío lo hizo a través de un servicio de encomiendas y no tuvo inconvenientes al respecto del contenido del paquete.

“En La Anónima central había personas de Buenos Aires que se estaban llevando los que quedaban” Viviana Ronis, una mujer de Neuquén Capital

Otro caso es el de Esteban Boscaroli, un turista oriundo de Munro, partido de Vicente López quien reside en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). “La situación es desesperante acá. No hay un solo repelente por ningún lado, no encontrás Off, apenas encontrás pastillas para los aparatitos, no hay espirales (…) Hay una cantidad de mosquitos impresionante”, comentó.

El fin de semana largo de Semana Santa, Esteban visitó Cipolletti con un grupo de amigos y no tuvo mejor idea que pensar en aprovisionarse de repelentes para defender a los suyos del persistente brote de dengue en su lugar de origen. Contó que en Buenos Aires hace aproximadamente un mes que no hay stock.

En los supermercados mayoristas, cada vez que ingresa un pallet de repelentes en las zonas más afectadas se produce desesperación. “Hay gente que lo termina revendiendo”, contó Esteban.

Para su sorpresa, en Río Negro pudo encontrar en spray, pero no de primera marca, una etiqueta desconocida para el. “Compramos ocho para nuestra casa y para el trabajo de mi pareja, que está en la calle y la verdad es que la propia empresa donde trabaja no le está proveyendo off porque no lo consiguen”, relató el pasajero, quien viajó en avión. Al regresar, despachó los repelentes en la valija y en el mostrador le permitieron pasar sin problemas por no tratarse de aerosoles.

Farmaceúticos de Roca confirmaron a Diario RIO NEGRO que en la ciudad hace aproximadamente una semana no se consiguen estos productos. Fuentes comentaron que hubo un caso en un supermercado de Cipolletti en el que un cliente quiso llevarse todo el stock que había de Off hacia Córdoba pero no se lo permitió el mercado.

Estrategias ante la escasez

Lo que busca la gente es prevenir la enfermedad evitando las picaduras. Ante el miedo, muchos pagan más por internet y también se ven personas circulando en manga larga por las calles aún calurosas de Buenos Aires. Otros optan por fabricar repelentes caseros, con dudosa efectividad.

“En general la gente que conozco está haciendo malabares y comprando por Mercado Libre, pero no creo que sea la mayoría porque realmente es muy caro”, aportó.

«Veo mucha gente intentando hacer repelentes caseros, hay mucha receta dando vuelta y no se la efectividad” Esteban Boscaroli, un turista de Buenos Aires en Río Negro.

La Dietiltoluamida o DEET, es un principio activo presente en muchos repelentes de insectos. Es el componente que repele mosquitos, garrapatas, pulgas y muchos otros insectos que pican. Solo los repelentes con este componente son los recomendados para estos casos. Hay otros que contienen extracto de plantas y funcionan, pero no tan eficazmente como el anterior.

Desde el Ministerio de Salud de Río Negro informaron a este medio que para el envío o traslado de repelentes no hay impedimentos por tratarse de un producto de venta legal y abierta. Solo interviene Salud en la elaboración y producción del producto destinado a evitar picadura o propagación del dengue.

En lo que concierne al transporte desconocen las regulaciones, aunque es de público conocimiento que los aerosoles están prohibidos en los aviones por ser inflamables. Diario RIO NEGRO consultó a fuentes del Ministerio de Seguridad de la Nación por la vigilancia de la Policía Aeroportuaria (PSA) pero no brindaron detalles hasta el momento.

Valores exorbitantes

Por Mercado Libre el repelente marca “OFF” costaba hace algunos días 72.000 pesos, seis envases. En Buenos Aires, al no haber stock no hay precio actualizado.

En tanto, en la región, los precios varían abismalmente en la misma ciudad y según el tipo de comercio. Mientras que en un supermercado nacional, en Neuquén, la entrevistada pagó 300 pesos un repelente, en las farmacias los consiguió a 5.500 y 6.500, el mismo contenido neto, aunque distintas marcas. En Río Negro, el turista bonaerense pagó cerca de 20.000 por seis unidades.

En Roca, días atrás los precios en farmacias de un repelente «Off» en crema de 100 gramos rondaba los 5.600 pesos, en aerosol 9.010 pesos por 170 ml y un repelente para bebe gel por 100 gramos, 14.400 pesos. De todas maneras, coincidieron que en Buenos Aires hubieran costado el doble.

Precios 9010 pesos era el valor hace unos días de un aerosol de repelente de primera marca por 170 ml. en farmacias de Roca.

Aprovechar el invierno para frenar el brote

El invierno y la baja de temperaturas va a ayudar a frenar la reproducción del mosquito y podrá servir de impasse para el brote.

Según comentó Marcos Arezo, jefe de departamento de Zoonosis de Río Negro, en cinco días acumulados de 15 grados o menos, la población de adultos de mosquito empieza a morir y cuando se acumulan temperaturas por debajo de 10 grados, empieza a cortarse el ciclo. De todos modos, los huevos pueden pasar el invierno.

Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional, recién en mayo la temperatura promedio del día será de 10 grados hacia abajo.

Mientras tanto, en la provincia, se mantiene la vigilancia sobre el Dengue y hasta el momento no se han registrado casos autóctonos, hay 40 casos importados. Se sabe que el mosquito vector se encuentra en tres ciudades de Río Negro.