Especialistas del Conicet lograron reconstruir el hábitat en los que vivieron dinosaurios de la Patagonia

Especialistas del Conicet analizaron los restos fósiles de dos dinosaurios hallados en Chubut y lograron reconstruir los ambientes en los que vivieron: ríos, climas cambiantes y paisajes tierra adentro durante el Cretácico.

El trabajo divulgado en la Publicación Electrónica de la Asociación Paleontológica Argentina, por científicos del Conicet y de universidades nacionales, se centra en tratar de esclarecer la historia evolutiva de los ornitópodos basales que habitaron el supercontinente Gondwana, durante el período Cretácico, que duró desde hace aproximadamente 145 hasta hace 66 millones de años.

«Los materiales de estudio son parte de dos dinosaurios ornitópodos diferentes, el Sektensaurus sanjuanboscoi que vivió hace aproximadamente entre 65 y 90 millones de años, proveniente de la Formación Lago Colhué Huapi y el Notohypsilophodon comodorensis, de la Formación Bajo Barreal, que habitó entre 90 y 100 millones de años, ambos hallados en el centro-sur de la provincia de Chubut», explica Sol Cavasín, becaria del Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología (IIPG, CONICET-UNRN).

En qué consiste el nuevo estudio de dinosaurios de la Patagonia de especialistas del Conicet

Principalmente se analizaron los materiales de Notohypsilophodon. Estudiaron las características morfológicas de las vértebras, el fémur, húmero y el hueso del pie, donde se encontraron rasgos que están generalmente asociados a ornitópodos elasmários, como es el caso del Sektensaurus, que ya se encuentra asociado al clado Elasmaria.

Actualmente, hay registros de dinosaurios elasmáridos en Sudamérica, Antártida, Australia y África, por lo que se puede hipotetizar que este grupo tuvo su origen en el este de Gondwana y que luego se dispersaron hacía la Antártida y, por último, Sudamérica, como aparentemente sucedió con otros grupos de dinosaurios. Sin embargo, esto no se puede confirmar por el momento, ya que hace falta un incremento en el registro fósil para dar una mayor resolución filogenética.

La paleontóloga indica que «con respecto al paleoambiente, y basándonos en estudios previos sobre los sedimentos, el polen y las esporas fósiles (palinológicos) y el análisis de las rocas finas, como las pelitas, mediante difracción de rayos X, se sabe que la parte más antigua de la formación de Notohypsilophodon era un sistema de canales fluviales, donde sus trayectos eran poco sinuosos, es decir, no formaban grandes curvas, pero sí presentaban meandros -curvas suaves- y canales entrelazados que se conectaban y separaban constantemente. Y la presencia de ríos, llamados anastomosados, que formaban una especie de red de canales interconectados. Se caracterizaba por la presencia de un clima cálido y húmedo con variaciones estacionales. Por otro lado, y también basándonos en trabajos previos de otros autores, para la formación de Sektensaurus también se interpretó un paleoambiente fluvial con ríos que contenían más de un canal y con planicies de inundación».

En este caso, el clima era cálido con estaciones secas o semiáridas, esto se deduce a partir de la presencia de grietas de desecación, entre otras cosas. Por lo tanto, se sabe que estos dinosaurios preferían ambientes tierra adentro, es decir, alejados del mar.

«Esto último difiere con las condiciones ambientales deducidas para la sección superior de la Formación Lago Colhué Huapi, donde se interpretó un paleoclima cálido, húmedo y próximo al mar. De esta sección se sacaron anteriormente restos de ornitópodos hadrosáuridos, es decir, ornitópodos más derivados, estos surgieron después del clado de los elasmáridos. Como resultado tenemos una selección del ambiente entre los ornitópodos basales –Notohypsilophodon y Sektensaurus-, que preferían ambientes cálidos, tierra adentro, fluviales y con variaciones estacionales, y por otro lado los más derivados (hadrosáuridos) que preferían ambientes cercanos al mar, como los estuarios, y con climas cálidos y húmedos, pero con ausencia de estacionalidad», detalla la becaria.

Científicos del Conicet también estudiaron la composición de los dinosaurios

Con respecto al estudio de los tejidos, se realizó una descripción detallada de la composición en ambos dinosaurios. La ausencia de una capa circunferencial externa en Notohypsilophodon indica que el individuo estudiado no alcanzó el desarrollo físico antes de morir, es decir que no terminó de crecer. Cavasín señala que: «También podemos inferir que no alcanzó la madurez sexual debido a que no se observó una reducción en la distancia entre las líneas de crecimiento más próximas a la corteza del hueso. También contamos cuatro de estas líneas de crecimiento, lo que nos daría una edad mínima de cuatro años. Al igual que Notohypsilophodon, Sektensaurus tampoco presenta una capa circunferencial externa ni evidencias de maduración sexual, pero el hueso primario muestra una organización de las fibras que va variando entre una desordenada y una más organizada».

Por lo tanto, se llegó a la conclusión de que este dinosaurio tenía momentos de crecimiento rápido, alternados con períodos de crecimiento lento. Además, se encontraron un mínimo de nueve líneas de crecimiento, concluyendo que la edad mínima es de nueve años. Esta dinámica es similar a la deducida para otros ornitópodos basales del Cretácico de Gondwana que también convivieron en ambientes con condiciones variables.

*Con información de Conicet