Está desesperada: su ex se llevó a su hija en Neuquén y no se sabe nada de ella

El padre de Guadalupe se la llevó y desde el viernes no tienen noticias de ella. Foto: Ilustrativa Florencia Salto

La expareja de Noelia se llevó a su hija de 11 años la semana pasada y desde entonces no sabe nada de ella. El hombre está denunciado por ejercer violencia de género, y a pesar de que tiene permiso de ver a la niña tres veces a la semana debería haber regresado con su madre el viernes 13 por la noche.

Por redes sociales, familiares de la niña pidieron información acerca del paradero del su padre. «El papá de mi hija tiene denuncias de abuso y pedimos medida cautelar pero nos agarró la feria judicial», relató Noelia.

La mujer contó que el hombre pide la tenencia compartida, pero fue negada, aunque puede verla tres veces por semana. «Yo le dije a mi abogada que se lo iba a seguir dando, pero no que se la lleve tanto tiempo«, afirmó.

«Se suponía que la llevaba el viernes y a la noche no volvió, por lo que fui a hacer las denuncias», narró Noelia. El papá de la niña tiene denuncias por violencia de género.

El lunes Noelia pidió la restitución, la cual fue notificada por la jueza. «Es un día más que no veo a mi hija, es solo una firma la que falta, no entiendo porque tanta burocracia«, manifestó.

Desde el viernes Noelia pasa por la casa de su expareja, pero no había tenido señales hasta ayer que vio la camioneta. Cuando avisó a la policía, ya se había ido.

La mujer contó que su expareja la bloqueó del celular, lo cual no puede hacer porque tiene la tenencia. «Además tampoco la puedo retirar yo porque no me la da», mencionó.

Por último, Noelia comentó que a las 17 se van a reunir afuera de la casa de su expareja a manifestarse para que devuelva a la niña.

Orden judicial

La jueza de Familia de Neuquén, Fabiana Vasvari, intimó al padre a que reintegre a la niña al hogar materno en el término de 24 horas de notificado.

La resolución fue emitida el miércoles 18 de enero «bajo apercibimiento de disponer su reintegro con el auxilio de la fuerza pública.»