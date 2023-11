Estafa con viajes escolares en el Alto Valle: la cifra es millonaria y son varias las víctimas

Esta semana comenzó a circular una estafa en redes sociales que denunció un grupo de familiares de las escuela N°102 de Fernández Oro. Según explicaron, contrataron una empresa de viajes para ir la Villa El Chocón pero la empresa se borró y los estafó por más de un millón de pesos.

Judith, madre de uno de los alumnos del colegio que iba a viajar, dialogó con Diario Río Negro y explicó cómo fue la situación. «Las seños habían pensado en llevar a los chicos de quinto y sexto grado a Villa El Chocón y recurrieron al mismo señor, a la misma empresa que el año pasado los llevó a Bubalcó, al Cuy y a Balsa Las Perlas, que se llama Viajes con Rogelio, que es del señor Rogelio Fasano«, describió.

Detalló que en primer lugar, abonaron una seña de $2700 y dos cuotas de $3500. «Los chicos de quinto viajaban a principio de noviembre y nosotros a mediados, ellos dieron la seña y pagaron el viaje completo», explicó. Y con respecto a los números, comentó que «nosotros, los papás de sexto, dimos la seña y solamente tres papás habían pagado el viaje completo, que era un total de $196.000, y habían guardado las cuotas. Y los niños de quinto habían entregado casi $900.000«.

Luego de realizar los pagos, comenzó a aparecer la estafa, «la semana anterior, los chicos de quinto, sufrieron la suspensión del paseo tres veces de parte de este señor. Primero les dijo que por la cuestión climática, después les dijo que tenía un problema con un familiar y después que había sufrido una rotura en su vehículo y que el viaje no se hacía», describió la madre de uno de los alumnos.

Durante el fin de semana, comenzó a circular en redes que ya se había registrado un hecho similar en un colegio de Cipolletti en el que el responsable era el mismo hombre. «Había dejado a los nenes de primero y segundo grado esperando en la puerta de la escuela 293 para hacer un paseo a Neuquén. Las maestras obviamente hicieron la denuncia. Ese colegio tuvo la suerte de que el señor les devolviera el dinero«, describió la mujer. Y confirmó la cifra por la que fueron engañados: «A nosotros nos estafó en un millón cien mil pesos. No atendió a las seños, no dio la cara, no apareció por la escuela, nada».

«Hasta el momento el señor no devolvió absolutamente nada, se quedó con un millón cien mil pesos que le pertenece a todas las familias de quinto y sexto grado de la 102″, reclamaron.

Judith lamentó que «como papás, lo que más nos duele es que le rompió la ilusión a los nenes, porque tenían toda la ilusión del mundo de ir al viaje a Villa El Chocón y lamentablemente las maestras se sienten tan responsables que ellas de su propio bolsillo nos quieren devolver el dinero, cosa que no corresponde, porque el que tiene que devolver el dinero es el señor que se lo llevó«.

Estafa a una escuela en Fernández Oro: aseguran que la empresa cambió de nombre

Con respecto a Viajes con Rogelio, los familiares de la escuela aseguraron que Fasano modificó la página de viajes y ofrece otros servicios, «cuando vio que se le venía la noche a la página la cambió y ahora vende viajes a las Cataratas, a Córdoba y a las Termas de Cacheuta con otro nombre y con una empresa que se llama Ayuntun», alertaron.

Además, plantearon que se llevará a cabo una reunión de urgencia este lunes en la institución junto con las autoridades. Según explicaron, habrían otras instituciones que sufrieron estafas por parte de esta empresa, «también estafó la escuela 40 de Fernández Oro, al jardín 124 de Cipolletti, a una escuela de Allen en el turno tarde», plantearon.

Con respecto a la situación de la escuela 102 de Fernández Oro, «le devolvió el dinero a la otra escuela pero a nosotros ni siquiera nos atiende el teléfono, lamentablemente lo más doloroso es que le destruyera la ilusión a un montón de nenes que estaban esperando hacer el viaje, tanto a mi hijo como a todos sus compañeros y a los nenes de quinto grado también», concluyó.