Estudiantes convocan a una marcha en Neuquén: «Buscamos que nuestros reclamos sean escuchados»

Estudiantes de varias escuelas secundarias de Neuquén organizaron una marcha para el próximo lunes 15 en reclamo por la currícula de estudios, mayor presupuesto y el estado edilicio en los establecimientos. Convocan a los interesados a participar de la movilización.

Lihue Ortega, estudiante secundaria de tercer año, explicó a Diario RÍO NEGRO que la iniciativa surgió en conjunto con varias instituciones -entre ellos el Cpem 25, 46, 12, 69, 36, 34,18 23,40, Enfermería, Epet 3, 7, 8 y 14- con el objetivo de continuar visibilizando sus reclamos. Indicó que la marcha de estudiantes secundarios está programada para el 15 de abril a las 9.30 y partirán desde el monumento a San Martín hasta el Consejo Provincial de Educación de Neuquén.

Entre sus principales pedidos se encuentra las partidas de refrigerio, el estado de las escuelas y la necesidad de mostrar su rechazo a la «reforma educativa». Esta última cuestión refiere a que en Neuquén comenzó a aplicarse por primera vez la primera currícula de estudios de secundaria donde se modificó los planes de estudio.

«Una de las cosas que se modificó es que ahora hay duplas pedagógicas que son algo añadido de mala forma por la reforma educativa, implementando un conjunto de materias que no tienen una correlación directa. Algo que como estudiantes nos está afectando porque degrada la calidad educativa», comentó la estudiante.

También refirió al hecho de que hayan declarado que ahora los estudiantes de las escuelas secundarias no podrán repetir hasta tercer año y señaló: «Ahora no se puede repetir, pero en realidad lo que pasa es que si tenes materias bajas las vas acumulando por año y después las tenes que rendir todas juntas. Si uno se sigue llevando materias, no te dan el título y eso nadie lo aclara». Y agregó que otra cuestión que los aqueja es el hecho de que ahora los estudiantes de escuelas técnicas ya no van poder egresarse con el título de técnicos sino con el diploma de auxiliares o ayudantes de técnico, «se devaluó totalmente su título».

Por último la estudiante informó que se agregaron materias en algunas escuelas y no hay espacio o lo más importante, no hay docente para poder tener esas materias por lo que muchos terminan con cargas horarias extras. «Esta reforma se aplicó sin siquiera consultar a los estudiantes. Creemos que si los modelos se hubieran planteado, se podría hacer una buena modificación, pero la reforma fue hablada con otros estudiantes que no reciben la reforma porque ya no están», criticó.

Estado de las escuelas en Neuquén

Luego de explicar su posición en contra de la nueva currícula que reciben las escuelas secundarias en Neuquén, la estudiante también hizo una importante mención sobre el estado de estas. En este sentido aseguró que todos los edificios presentan «malas condiciones».

Agregó que incluso hay colegios que no tienen bancos ni sillas para la cantidad de estudiantes que asisten y resaltó su preocupación por el hecho de que algunas instituciones no cuentan con puertas de emergencia, lo que implica un riesgo en caso de que se necesite su uso. Además recordó que las problemáticas en torno a la falta de gas o baños en malos estados, continúan afectando al estudiantado y a los docentes. «Estamos en condiciones no aptas para realizar las clases», finalizó.