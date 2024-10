Eva, de 7 años, pidió más plazas en Villa La Angostura y el Concejo aprobó la cesión de dos lotes fiscales

Con solo 7 años, Eva Carmín Varak presentó una carta en el Concejo Municipal de Villa La Angostura planteando la necesidad de contar con alguna plaza en su barrio, Puerto Manzano, para poder jugar. Su reclamo fue aprobado por mayoría y de esta forma, el municipio de la localidad neuquina dispuso afectar dos parcelas fiscales para llevar adelante espacios de recreación.

«Se me ocurrió porque nos faltan plazas cerca de nuestras casas. Si no, no podíamos jugar, ¿entendes? Siempre vamos con todos los nenes hasta un hotel, pero queremos una plaza de verdad. Con juegos y más divertida«, confió Eva que concurre a la escuela primaria 353.

Su madre, Solange Falcke, explicó que cuando se creó el barrio Puerto Manzano, ubicado a 6 kilómetros del centro de La Angostura, se preveía la puesta en marcha de una escuela, un Registro Civil, una sala de Salud e incluso, plazas. Sin embargo, nunca se concretó.

«Como está en la península, próximo al lago, se conformó como un lugar muy turístico con hoteles o las casas de personas que viven esporádicamente ahí. Pero lo cierto es que Manzano empezó a crecer fuertemente del otro lado de la ruta con gente que vive todo el año«, contó la mujer.

En ese sector, reconoció, escasean los espacios públicos para los chicos. «Al poblarse de niños, empezás a ver las falencias que hay. La vida cotidiana de muchos de nosotros recae en el centro del pueblo donde está todo», señaló Falcke.

Una tarde, llevó a sus dos hijas hasta el predio de un hotel donde los chicos solían jugar y detectaron que uno de los toboganes se había roto. «Eva me preguntó quién lo tenía que reparar y ahí surgió que ese predio no era público. El hotel solo nos permitía entrar«, relató.

De esta forma, empezó la conversación y surgió la necesidad. Eva decidió entonces escribir una carta en primera persona a los concejales. Le dictaba a su madre, mientras ella tipeaba.

Eva Varak y su primo, Juan Ignacio. Foto: gentileza

«No era un adulto pidiendo una plaza. Era un reclamo de un niño, desde su ingenuidad y sin comprender la propiedad privada. Se preguntaba a dónde podía encontrar otros amigos del barrio, qué pasaba al cruzar la ruta para llegar al hotel y si ese predio desaparecía, a quién se reclamaba entonces», puntualizó.

El pedido se convirtió en una ordenanza

Al presentar la carta en el Concejo Municipal, María Eugenia Ceraso, concejal de Primero Angostura, se hizo eco del pedido.

«Nos pareció interesante acompañar el pedido de Eva y mostrar que se puede trabajar la participación de las infancias en la vida de la ciudad«, reconoció la concejal.

Planteó el crecimiento del barrio con un único lugar de disfrute de los niños en el área recreativa de un hotel. «El barrio está atravesado por una ruta y encima resulta peligroso cruzarla para ir a jugar cuando, además, hay que llevar bicicletas y carritos de bebé», destacó.

Mencionó que hubo una reunión en la que hubo «una escucha activa como concejal» y que se trató de vehiculizar el pedido sin perder la perspectiva de la niña». También hubo encuentro con la junta vecinal de la que participaron varios niños que aportaron dibujos «como forma de expresión para apoyar sus ideas».

En la sesión, se aprobó el proyecto y, contó con la participación de varios niños. Incluso la autora que siguieron el debate con fascinación. «Me encantó que nos escucharan. Fue muy agradable. Hice lo que pude y se convirtió en algo grande. Pedí una plaza y se hizo realidad«, advirtió Eva.

El municipio de La Angostura ya cedió los predios en ambos lados de la ruta 40 y solo falta iniciar el proceso de limpieza y cercado del espacio. Uno de ellos es el lote 8 en la manzana B, en el sector de Alto Manzano, en la intersección de las calles Bandurria y Los Cóndores; mientras que el otro, es el lote 1 de la manzana M, en Los Álamos y Azalea. Tras la sanción, la junta vecinal convocó a los niños para que manifestaran qué consideraban que debía tener una plaza. Propusieron incluso implementar caniles para perros.

«Cuando vamos al centro, usamos esas plazas, ¿por qué no podría pasar al revés? Que los chicos del centro pueden venir a Manzano a disfrutar de otras plazas. Así empezó a gestarse el proyecto«, comentó Falcke.

La idea es dinamizar la participación de las infancias en la toma de decisiones de la ciudad. Mientras se trataba este proyecto avanzamos en la creación de un Consejo de Niños, un espacio legítimo a donde se puedan llevar propuestas y trabajar con una perspectiva de infancias», María Eugenia Ceraso, concejal Primero Angostura

Qué dice la carta de Eva

A quien corresponda:

Mi nombre es Eva Carmín Varak, tengo 7 años y vivo en el barrio Puerto Manzano junto a mi mamá, papá y hermanita. Soy una niña que disfruta del lugar donde vive, me encanta no tener miedo de salir a recorrer el bosque (a veces, un poquito), salir a andar en bici con mi mamá, mi hermanita (en su carrito) y amigos/as. Acá en mi pueblo tenemos muchas formas de divertirnos en la naturaleza: ir a la playa, conocer senderos en la montaña, hacer actividades del CEF 7, pero así y todo no me canso y le pido a mi mamá ir a la plaza. La verdad es que la plaza que usamos es privada, tiene un dueño.

Mi mamá dice que es del Hotel Bahía Manzano y que sería bueno que arme una carta y junto a los/las vecinos del barrio la presentemos ante ustedes. Así que, como siento un gran amor por las plazas, acá esta mi carta. Cada vez somos más los/las niños/as que vivimos aquí y contamos con pocos espacios para nosotros, donde nos podemos encontrar y jugar cerca de nuestras casas.

Poe estos motivos es que le pido por favor coloque una plaza en mi barrio. Si es posible bien cerquita de mi casa (Bandurria y Los pioneros o Los cóndores). Muchas gracias, ¡espero ver la plaza prontito!

Pd: Sería bueno también un reductor de velocidad para poder cruzar la ruta de un lado al otro. Justo hay una curva después del rio bonito y nos cuesta mucho cruzar por la velocidad de los autos, camionetas y camiones.