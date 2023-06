Familiares de las víctimas de NAO: «Explota una refinería en Vaca Muerta y no nos dan respuesta»

Una radio abierta en pleno centro de Cutral Co fue organizada por los familiares de los tres operarios fallecidos en la explosión de la refinería NAO, ocurrida hace nueves meses atrás, en el parque industrial de Plaza Huincul. Las familias de Víctor Herrera, Fernando Jara y Gonzalo Molina se concentraron para debatir el tema.

En el bulevar de Carlos H. Rodríguez y Roca, pleno centro cutralquense, familiares de los trabajadores que murieron en la explosión e incendio de la destilería NAO, se instalaron con una radio abierta. Se cumplen hoy nueve meses de lo que consideran fue «un crimen social».

«Es para debatir con la comunidad que en el corazón de Vaca Muerta explota una refinería y parece que los municipios no son parte de las ciudades porque no nos han dado respuesta alguna, el sindicato ausente como siempre y queremos debatir con la comunidad en manos de quién estamos, quienes nos representas», dijo contundente Gabriel, uno de los hijos de «Vitoco» Herrera.

Los familiares de los trabajadores coinciden que en época de campaña -en las dos ciudades se elegirán autoridades el próximo 23 de julio- los espacios políticos se acercan, pero «es lo mismo de siempre, es como una palmadita en la espalda y ya está».

«Piensan que a nosotros no nos van a escuchar y nosotros haremos todo lo posible para que nos escuchen porque serán las futuras autoridades y nos tienen que representar», acotó Laura, hija de Víctor.

Una radio abierta fue la modalidad elegida para recordar los 9 meses de la explosión (Foto: Andrea Vazquez)

La concientización de lo ocurrido y la visibilización para que no vuelva a ocurrir es el objetivo que tienen los familiares. Es por ello, que tratan de estar presentes en diferentes actividades. Entre ellas, las deportivas. De hecho el hermano de Fernando Jara, Emanuel participó de una corrida de 10 kilómetros en el barrio General San Martín, y llevó la bandera y la remera con los rostros de los operarios.

«Es para que la gente lo vea. De hecho, hubo algunos que se acercaron y preguntaron qué había pasado. Es lamentable que pase eso también porque la refinería no está lejos (quedaba en Plaza Huincul) y más allá de la pérdida personal tendría que haber calado profundamente en la sociedad lo que pasó», describió.

La idea no es «hablar sobre el dolor, sino concientizar». Finalmente, explicaron que seguirán llevando el mensaje de «no naturalizar que un operario del petróleo va a su trabajo y no vuelve; no naturalizar que somos un número más para el petróleo».

La explosión de la destilería que pertenece a New American Oil -NAO– situada en el parque petroquímico de Plaza Huincul ocurrió en la madrugada del 22 de septiembre de 2022. En aquella oportunidad, los tres operarios Jara, Herrera y Molina que estaban en el turno noche murieron por el incendio y posterior explosión en uno de los tanques de producto.

En esa ocasión, el vigilador que estaba en el interior del predio logró huir del lugar aunque resultó herido. Mientras que los camioneros que aguardaban en los vehículos esperar a que amaneciera para cargar también salieron con vida.

El 31 de marzo pasado la fiscalía de Cutral Co acusó a siete personas. La imputación para cinco de ellos es por el delito de estrago doloso agravado y a dos de las personas es por el de estrago culposo. La investigación continúa porque el plazo para llevarla adelante se fijó en un año.