Murió Carmen Kilapi: un símbolo de la lucha por la justicia en Cipolletti

Esta mañana falleció Carmen Figueroa de Kilapi, un símbolo de lucha en Cipolletti. Ella pidió justicia hasta el último día por el femicidio de Yanet Opazo en el cual su hija sufrió graves heridas. El crimen ocurrió en el año 1993. Un hombre disparó en repetidas ocasiones contra las adolescentes.

Carmen Kilapi fue una de las responsables de llevar adelante la investigación y la causa del crimen de Yanet Opazo. El caso conmocionó a la ciudad por el ser el primer femicidio y por las particularidades del hecho.

Yanet Opazo fue asesinada al anochecer del 26 de junio de 1993. Fue atacada sorpresivamente por un desconocido que también hirió gravemente a su amiga Claudina Kilapi.

Las sospechas en la primera etapa de la investigación se dirigieron contra un exnovio de Yanet, a quien se le secuestró un arma que podía haber sido la del disparo. Pero las pruebas no fueron concluyentes y no se lograron avances sustanciales en la investigación.

En los 29 años que pasaron desde el día del hecho se realizaron dos juicios. Uno contra Claudio Kielmasz, también condenado a perpetua por el triple crimen, acusado de ser el autor material. Fue absuelto porque no lograron probar su autoria.

Luego de un peritaje que se hizo en Chile se confirmó que el arma que entregó Kielmasz era la homicida, pero el condenado por el triple crimen ya había sido absuelto. La ley no permite juzgar dos veces a la misma persona por el mismo hecho y quedó desligado de la causa.

En una de las últimas veces que Carmen habló con los medios declaró “es posible que me vaya de este mundo y la justicia no llega”. Hoy sus restos serán velados en la sala C de Ocaso.

El mensaje de Weretilneck

Esta mañana Alberto Weretilneck, candidato a gobernador por JSRN, se despidió de Carmen con un emotivo mensaje en redes sociales que recuerda su esfuerzo. «Nos dejó Carmen Figueroa, emblema en la lucha por verdad y justicia» dijo Weretilneck.

