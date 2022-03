Familias tomaron una escuela de Cipolletti por el riesgo inminente para los estudiantes

En la Escuela 109 Curri Lamuel de Cipolletti hoy no hay clases. No hay transporte escolar, no hay comedor, faltan docentes designados y cercos perimetrales que resguarden la seguridad de los niños. Las familias reclaman una respuesta inmediata por parte de las autoridades, por lo que organizaron una sentada a modo de protesta.

Uno de los representantes del grupo de padres, Juan Oliva, explicó que «el colegio está tomado por los problemas que hay. Primero falta el cerco que divide la escuela con la vía pública lo que hace que cualquiera se pueda meter al establecimiento, los chicos están sin ninguna seguridad. Además, al lado de la escuela hay un canal de riego y puede pasar cualquier cosa. Dentro de la escuela hay un sector del colegio que tiene el techo con probabilidad de caerse. Hay un solo baño para todos los chicos. Los padres optamos por hacer una sentada, esperamos que se acerque alguien. Durante el verano la directora estuvo todos los días esperando arreglos y no pasó nada”.

Indicaron que hoy las familias del nivel inicial debían ingresar al establecimiento acompañando a sus hijos durante las horas de clase para cuidarlos.

La directora del establecimiento educativo, Mercedes Mazzaro, dijo: «hoy iniciamos las clases porque el Consejo Escolar dijo que estaban dadas las condiciones. La realidad es que faltan cosas que desde el año pasado venimos pidiendo. Hay un sector de la escuela que tiene el techo levantado y siempre que llueve entra agua. Falta un cerco perimetral en el sector del nivel inicial, en junio del año pasado quedaron en venir, pero nunca fueron. Hay muchos pedidos. Este año el consejo escolar arregló las luces que se habían quemado, arregló algunos baños y realizó la limpieza del tanque de agua».

Mazzaro manifestó que la mayoría de las obras que se hicieron en la escuela fue con dinero que fueron juntando las familias y docentes con rifas. «Venimos con buena voluntad de parte de los docentes pese a que no estaban dadas las condiciones, pero creo que también hay un tiempo de espera que fue más que suficiente».

El trabajo que realizó el consejo no fue suficiente, aseguran las familias que hoy protestan con una sentada a la espera de una respuesta. Reclaman mejores condiciones edilicias y de seguridad en la escuela.