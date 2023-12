Farmacias de Río Negro empiezan a atender por reintegro en planes al 100% de Ipross y PAMI

Desde mañana miércoles, los planes al 100% de Ipross y PAMI empezarán a atenderse por reintegro en las farmacias de Río Negro.

La medida fue oficializada esta tarde por el Colegio de Farmacéuticos de la provincia, advirtiéndose que “se extenderá hasta que las autoridades de las obras sociales den respuesta a las reiteradas consultas y propuesta de los referentes del Consejo Directivo”.

El origen del conflicto está en los precios de los medicamentos, que aumentaron en diciembre a una velocidad muy superior a los tiempos y montos reconocidos por PAMI y por Ipross, agravando un escenario que ya era complejo desde noviembre.

“Las farmacias no son responsables de las distorsiones que transita el mercado del medicamento, son junto al paciente el último eslabón de la cadena. Compartimos nuestro día a día con todos los vecinos, y por ende esta decisión es muy difícil para nosotros, pero no encontramos respuesta a la situación actual”, dijeron en un comunicado desde la entidad que nuclea a los profesionales de todo el territorio.

Esa circular agrega que “hemos planteado diversas salidas en conjunto (acortar los plazos de cancelación a 15 días, eliminación de bonificaciones, etc.) para sostener la atención farmacéutica en este difícil contexto económico”, pero “con la inflación en 1% diario es sumamente complejo para todas las farmacias rionegrinas sostener la financiación de los medicamentos, y por ende debemos cuidar la continuidad en el tiempo de cada farmacia en Rio Negro”.

La medida no afectará a la mayoría de los afiliados de las obras sociales estatales, pero el impacto no estará en el volumen sino en el sensible grupo se encuentra dentro de los planes con cobertura del 100% en remedios. Se trata de personas con enfermedades de largo tratamiento, cuya medicación es por lo general muy costosa y por eso cuentan con cobertura total.

Los medicamentos y su escalada de precios

De acuerdo con registros aportados por profesionales del sector, la escalada de precios ya se acerca al 100% sólo en los últimos dos meses, teniendo en cuenta que el 1 de noviembre se registraron subas del 15%, que dos semanas después se repitieron en una proporción similar.

A fines de noviembre hubo más incrementos -del 23% promedio- y sólo con esos movimientos muchas farmacias quedaron complicadas desde el punto de vista financiero, con créditos restringidos en las droguerías.

“Muchas farmacias están pagando intereses a las droguerías por atrasos y por eso varias decidieron en el último tiempo restringir la atención por obra social”, dijeron en ese momento referentes del sector.

Pero lo que vino después fue más difícil aun, ya que las subas en los precios de medicamentos fueron del 40% al 50% en lo que va de diciembre, según informaron hoy fuentes del Colegio consultadas por Diario RÍO NEGRO.

Desde la entidad también adelantaron que, en caso de no tener respuestas favorables, “la semana que viene se podría suspender toda la seguridad social”.

También se advirtió que otras obras sociales y empresas de medicina prepaga no están exentas de cambios en el sistema de cobertura, ya que tampoco reaccionaron en tiempo y forma a los pedidos para cumplir con los pagos correspondientes.

“Son decisiones antipáticas, que no nos gusta tomar, pero nos han dejado cerrados todos los caminos y hemos apostado al diálogo desde hace más de un mes, pero sin respuesta alguna”, indicaron desde el Colegio.