Farmacias de Roca vaciadas de repelentes: sin stock para quienes viajan a zonas con dengue

Droguerías priorizan a las zonas afectadas por el dengue y no hay stock de repelentes en Roca.

A pesar de que en Río Negro no se registran casos autóctonos de dengue, en las farmacias no quedan repelentes, productos que permiten prevenir las picaduras de mosquitos. Hace una semana no hay stock, salvo contadas excepciones donde quedó algún remanente.

Pablo Bustelo, farmacéutico de Roca, confirmó hoy a Diario RIO NEGRO sobre el panorama que afecta a la región. La causa es la suba de la demanda y el consumo de estos productos en las zonas de alerta en el país. .

“Los distribuidores de farmacias, las droguerías, no tienen stock de repelentes porque reponen primero a las grandes cadenas de farmacias de Buenos Aires, que son aparte de las zonas afectadas”, comentó Bustelo, y luego si queda, distribuyen al interior o la Patagonia, en este caso.

En Roca, la demanda de los repelentes se elevó en el último tiempo por miedo y temor. “Se produjo un aumento de demanda así cuando llegaron las noticias de Buenos Aires”, explicó porque se preveía que llegaría de la misma forma a la región, como pasó con el covid-19.

Además, aumentó la demanda de las personas que viajan hacia los lugares donde está más fuerte el mosquito, que son las zonas húmedas.

“La gente que viaja a Buenos Aires o al norte pasa por las farmacias o supermercados para tratar de conseguir uno de estos productos que es muy difícil” Pablo Bustelo, farmecéutico de Roca

“Aumentó el consumo y el pedido por mostrador a partir de lo que se veía en televisión, considerando que iba a bajar el dengue hacia aquí, pero no ha sucedido de esa misma manera”, expresó el profesional consultado. También sucedió que los clientes pedían más de una unidad lo que complica la situación y genera sobreconsumo en una misma familia.

“La gente viene más desesperada por los niños y por los ancianos porque tienen miedo que justamente ellos los ataquen, son los más débiles ante el dengue. Pero no hay para nadie”, agregó el farmacéutico.

Explicó que los laboratorios y droguerías no pueden reponer ni fabricar a la misma velocidad que tiene la demanda y cuándo entran los productos y se pueden importar, a veces ya es tarde.

Además, tal como sucede con el producto ya preparado, lo que tampoco se consigue son los principios activos que se usan para el repelente, como la Icaridina o el DEET.

Sumado a esto, las últimas unidades que quedaban fueron remarcadas con valores mucho más alto de lo habitual y costos de venta al público de hasta 14.000 pesos la opción en gel para bebés, de primera marca, o 9.000 pesos un aerosol común.

“Generalmente cuando escasean los productos los laboratorios suben, lo que sucedió con los barbijos o con el alcohol en gel en la pandemia”, aseguró Bustelo.

Alternativa en laboratorio público

Por el momento, no se avizora una solución inmediata. La fabricación a nivel provincial en la laboratorio público podría ser una alternativa a evaluar en el mediano plazo tal como se solicitó en la Legislatura al gobierno rionegrino, ante la escasez en farmacias y droguerías privadas.

La legisladora de la Coalición Cívica, Daniela Agostino, presentó un proyecto de comunicación solicitando al gobierno provincial, que la Productora Farmacéutica Rionegrina Sociedad del Estado (Profase) fabrique repelentes.

Habló de la necesidad que «en Río Negro comencemos a planificar en materia de salud pública, porque si bien la provincia hoy no aparece en el centro en términos geográficos del fenómeno del dengue que atraviesa a gran parte del país, nada garantiza que en el próximo verano esto no pueda suceder, y como Estado se deben dar respuestas a la población».

En ese aspecto, afirmó que «el Estado debe dar respuestas, en el marco de sus posibilidades reales, porque de acuerdo a lo que sostuvo recientemente el ministro de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Fernán Quiros, el dengue ya no será un fenómeno de este 2024, sino que pasará a formar parte de una problemática sanitaria que se consolidará en el futuro».