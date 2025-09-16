Feria del Libro 2025 en Neuquén: qué ver este martes, las actividades en cada escenario
Desde temprano y hasta la noche, la feria ofrece una agenda de actividades que combina literatura, talleres, espectáculos y propuestas interactivas para todas las edades.
La Feria Internacional del Libro de Neuquén sigue este martes con una agenda diversa que convoca a autores, narradores y artistas en distintos escenarios. Según informó la organización, habrá presentaciones, charlas, shows en vivo y propuestas para toda la familia.
Una tarde con literatura, charlas y talleres en Neuquén
Las actividades comenzarán en el Auditorio Marcelo Martín Berbel.
- 17:00: Rodrigo Javier Dias presenta «Crónicas Geográficas: un viaje por las rutas neuquinas».
- 18:00: UPCN en las Letras presenta sus publicaciones recientes: «Salamanca», «Coplas, vidalas y cantos ancestrales de nuestra tierra» y «Pasional».
- 19:00: la escritora y actriz Patricia Suárez dicta el taller de dramaturgia «La escena de tu vida: cómo escribir aquellos momentos que marcaron tu experiencia».
Con continuidad en la tarde, el Domo María Elena Walsh abrirá su escenario a partir de las 18.
- 18:00: «El último Rey de Neuquén», narración, canto y humor con Elio Óscar Bressan y Silvia Beatriz Zurdo.
- 19:00: Presentación de Carlos Héctor Agúndez con «Relatos Protapatagónicos 2».
Espacios para compartir lecturas y experiencias interactivas en la Feria del Libro 2025
En el Auditorio Irma Cuña, la programación propone un espacio de encuentro con la lectura.
- 17:00: charla «Leer con otros: una red de clubes de lecturas», a cargo de María Inés Bogomolny.
Mientras tanto, el Espacio YPF ofrecerá propuestas desde la mañana.
- 14:00 y 15:30: Muni XR, realidad virtual y realidad aumentada a cargo de la secretaría de Innovación y Gestión Estratégica.
- 19:00: Remolino de cuentos, narración oral a cargo del grupo Todojunto.
El sector Espectáculos también tendrá una propuesta especial.
- 16:00: show de magia de Joaquín Di Magic, pensado para disfrutar en familia.
En la Feria del Libro de Neuquén, los visitantes podrán recorrer más de 100 estands de editoriales y librerías, con propuestas para todas las edades, hasta las 22 h. La XII edición se extenderá hasta el domingo 21 de septiembre, con presentaciones de escritores nacionales, shows musicales y actividades gratuitas en el marco de la agenda cultural más grande de la ciudad.
