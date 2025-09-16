Feria del Libro 2025 en Neuquén: qué ver este martes, las actividades en cada escenario

La Feria Internacional del Libro de Neuquén sigue este martes con una agenda diversa que convoca a autores, narradores y artistas en distintos escenarios. Según informó la organización, habrá presentaciones, charlas, shows en vivo y propuestas para toda la familia.

Una tarde con literatura, charlas y talleres en Neuquén

Las actividades comenzarán en el Auditorio Marcelo Martín Berbel.

17:00: Rodrigo Javier Dias presenta «Crónicas Geográficas: un viaje por las rutas neuquinas».

18:00: UPCN en las Letras presenta sus publicaciones recientes: «Salamanca», «Coplas, vidalas y cantos ancestrales de nuestra tierra» y «Pasional».

19:00: la escritora y actriz Patricia Suárez dicta el taller de dramaturgia «La escena de tu vida: cómo escribir aquellos momentos que marcaron tu experiencia».

Con continuidad en la tarde, el Domo María Elena Walsh abrirá su escenario a partir de las 18.

18:00: «El último Rey de Neuquén», narración, canto y humor con Elio Óscar Bressan y Silvia Beatriz Zurdo.

19:00: Presentación de Carlos Héctor Agúndez con «Relatos Protapatagónicos 2».

Espacios para compartir lecturas y experiencias interactivas en la Feria del Libro 2025

En el Auditorio Irma Cuña, la programación propone un espacio de encuentro con la lectura.

17:00: charla «Leer con otros: una red de clubes de lecturas», a cargo de María Inés Bogomolny.

La feria del Libro en Neuquén abrirá sus puertas hasta el domingo 21 de septiembre.

Mientras tanto, el Espacio YPF ofrecerá propuestas desde la mañana.

14:00 y 15:30: Muni XR, realidad virtual y realidad aumentada a cargo de la secretaría de Innovación y Gestión Estratégica.

19:00: Remolino de cuentos, narración oral a cargo del grupo Todojunto.

El sector Espectáculos también tendrá una propuesta especial.

16:00: show de magia de Joaquín Di Magic, pensado para disfrutar en familia.

En la Feria del Libro de Neuquén, los visitantes podrán recorrer más de 100 estands de editoriales y librerías, con propuestas para todas las edades, hasta las 22 h. La XII edición se extenderá hasta el domingo 21 de septiembre, con presentaciones de escritores nacionales, shows musicales y actividades gratuitas en el marco de la agenda cultural más grande de la ciudad.