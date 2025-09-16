Lluvias y viento en la cordillera: el pronóstico del tiempo para este martes en Neuquén y Río Negro

Una jornada con condiciones variables se anticipa para este martes en la cordillera patagónica. El viento será protagonista en algunas zonas, mientras que la inestabilidad climática traerá la probabilidad de lluvias en otras. Se espera un ambiente general de frescura a lo largo del día.

Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la ciudad de San Carlos de Bariloche experimentará un día nublado. Se anticipa una temperatura máxima de 11°C y una mínima de 5°C.

En cuanto a las precipitaciones, el SMN pronostica una probabilidad de lluvias que oscila entre el 0 y 70% para la jornada. El viento soplará con velocidades de 7 a 22 Km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 Km/h.

En la cordillera de Neuquén se esperan jornadas con temperaturas más primaverales

Para Villa La Angostura, la jornada se presentará con temperaturas más elevadas que en Bariloche, aunque sin precipitaciones. La máxima esperada es de 12°C, mientras que la mínima descenderá hasta los 5°C. El viento será leve.

Los vientos en Villa La Angostura se mantendrán entre 7 y 12 Km/h, sin previsión de ráfagas significativas, según el SMN. La dirección predominante será variable, ofreciendo un ambiente calmo durante la mayor parte del día.

En la localidad de San Martín de los Andes, el martes se caracterizará por un cielo parcialmente nublado. Las temperaturas oscilarán entre una máxima de 14°C y una mínima de 1°C. El viento también será una constante.

El SMN indica que en San Martín de los Andes el viento soplará entre 7 y 22 Km/h, con dirección variable. No se esperan ráfagas que superen estos valores, lo que sugiere un día sin grandes complicaciones eólicas.