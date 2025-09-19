Fiamma, una estrella de tango de Roca: baila y conquista escenarios del mundo

La roquense se mudó a Buenos Aires para continuar con su carrera como bailarina profesional. Fotos: gentileza.

“Mi vocación como bailarina está desde que tengo memoria. Siempre mi deseo fue bailar y no me veía haciendo otra cosa”, contó Fiamma Clozza. Tiene un recuerdo grabado a fuego de cuando era una nena y hacía piruetas en el living de su casa. Un día, alguien le preguntó si quería empezar baile y todo cambió. La danza se volvió su razón de vivir.

Dio sus primeros pasos de danza clásica en el ex Instituto Nacional Superior de Artes (INSA) actualmente IUPA, cuando era una niña. A los 17 años terminó el colegio secundario y decidió seguir lo que su cuerpo y su mente le dictaban: una carrera profesional en danza.

Con coraje y mucha juventud, la roquense se mudó a Buenos Aires para estudiar en la Universidad Nacional de las Artes (UNA), luego continuó sus estudios en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón con varios maestros y la Fundación Julio Bocca.

Hace once años vive en la capital del 2×4 y supo explotar ese beneficio. “Me acerqué al tango por el hecho de que disfrutaba bailar y por la necesidad de un abrazo, de conectar con otras personas ya que vine sola a Buenos Aires”, expresó.

Hoy no solo es bailarina profesional y licenciada en Composición Coreográfica sino que logró especializarse en tango con una carrera luminosa. Sabe que logró su objetivo y mucho más: está cumpliendo sueños, llegó mucho más lejos de lo que hubiera deseado en su Roca natal.

“Un gran paso fue haberme mudado a Buenos Aires cuando ingresé a la carrera del Teatro Colón. Otro momento clave fue cuando quedé becada para perfeccionarme y estudiar en el American Academy of Ballet de Estados Unidos en Nueva York, en la carrera de ballet”, comentó a Diario RÍO NEGRO.

El Colón le dio mucho más que una buena técnica. “Vine sola a la gran ciudad y ese tipo de disciplina me ayudó bastante no solo con mi carrera en danza sino con mi vida”, explica. “Me hizo conocer mi cuerpo, la capacidad que tengo y el potencial que el cuerpo tiene”, asegura.

“Cuando volví de Estados Unidos mi carrera se empezó a desplegar más en el rubro del tango”; cuenta. Empezó a trabajar con grandes bailarines, en la compañía de Mora Godoy, casas de tango como el Viejo Almacén, Homero Manzi y el Querandí.

La joven rionegrina empezó a brillar y distintos maestros la convocaron para dar clases. Cada espacio que pisó, le sirvió de catapulta para lanzarse a una carrera sin límites como la que hoy tiene.

“Un gran despliegue fue empezar a hacer giras internacionales como bailarina de tango”, asegura. Sus shows se destacaron también en distintos eventos de la provincia de Buenos Aires y de la CABA, uno de los que más recuerda es el de los 40 años de Cultura en Democracia en la Casa Rosada.

Estados Unidos fue la primera puerta que se le abrió al exterior. Este 2025 viajó de gira durante seis meses de gira, dando clases, haciendo performances con diferentes maestros. Su próximo proyecto es hacer una gira con reconocidos bailarines.

La primera parada es un festival en San Francisco (Estados Unidos) junto con Gustavo Vargas, bailarin y coreógrafo de tango. Luego será con otro colega, campeón mundial de Tango Salón, Sebastián Jiménez; con quien viajará a España, Portugal, Londres e Italia.

“Me encantaría poder ser fuente de motivación para más artistas y bailarines que estén en búsqueda de un camino al éxito, más allá de los altibajos”. Fiamma Clozza, bailarina profesional, nacida en Roca.

En Buenos Aires, Fiamma se presenta con su pareja de baile Cristian Correa en diferentes shows. Es director de El Querandí y subcampeón mundial de Tango Escenario. Con él, preparan futuras giras.

Fiel a sus orígenes: representante de Roca

“Mis sueños ya los estoy cumpliendo”, resume Fiamma. Baila todos los días y es lo que la hace feliz. No solo eso, sino hacerlo sientiendose fiel a sus raices.

“Me pone muy feliz realmente poder llevar mi arte, como ciudadana de General Roca y Río Negro, poder representar a mi ciudad, a mi provincia, que no es nada fácil”, expresa. Se trata de un camino de perseverancia y exigencia el salir del interior del país y presentarse en diferentes escenarios del mundo.

«Es un desafío pero es un sueño que estoy cumpliendo y para mí es un enorme privilegio poder representar a General Roca, a Río Negro en diferentes escenarios del mundo”, dice.

Además, realiza giras y complementa su talento con otros bailarines de gran envergadura que la convocaron. “Es un privilegio enorme”, asegura.