Fiesta de la Confluencia 2026 en Neuquén: cuándo se conocerá la grilla de artistas

María Becerra integró el line up de la Fiesta de la Confluencia 2025. Foto: Matías Subat

Desde el municipio de Neuquén confirmaron la fecha elegida para la gran Fiesta de la Confluencia 2026. Además, anunciaron que día será la presentación oficial del evento más convocante de la Patagonia y los detalles sobre la grilla de artistas que integrarán el lineup.

Según confirmaron, los días elegidos para la Fiesta de la Confluencia 2026 en Neuquén son 5, 6, 7 y 8 de febrero. Se trata del segundo fin de semana del mes.

Fiesta de la Confluencia 2026 en Neuquén: qué día se conocerá la grilla de artistas que integrarán el line up

Desde el Municipio indicaron que la presentación oficial se realizará el 22 de septiembre. Ese mismo día, ampliarán los detalles de la grilla de artistas que se subieran al escenario en la Isla 132 de Neuquén.

Para la edición 2025, el line up se presentó en el Alto Palermo Shopping en Buenos Aires. El evento contó con la presencia de Indios y Turf, la banda liderada por Joaquín Levinton.

Ese día se supo de manera oficial que Soledad, Los Auténticos Decadentes, Turf, Ke Personajes, Tiago PZK, Los Palmeras, La Vela Puerca y Las Pelotas, Valentino Merlo, The La Planta, Angela Leiva, Indios, Natalie Pérez y Juan Fuentes eran parte de la tan ansiada grilla 2025.