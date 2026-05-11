Créditos hipotecarios: cómo son los «préstamos no bancarios» que lanzó Neuquén que ya tienen 800 preinscriptos

El nuevo programa de créditos hipotecarios impulsado por el Gobierno de Neuquén registró una alta demanda en sus primeros dos días de vigencia, alcanzando la cifra de 800 preinscriptos. La iniciativa estatal está destinada a financiar la compra, construcción, ampliación o refacción de la vivienda única a través de préstamos no bancarios.

La ministra de Infraestructura de la provincia, Tanya Bertoldi, detalló el alcance inicial de la medida: «En un fin de semana ya superamos los 800 preinscriptos, donde a priori cumplirían con todos los requisitos. Y en la ciudad de Neuquén, ya superamos el 30% de esas solicitudes«.

Tras esta primera etapa de inscripción, los perfiles pasarán a una fase de evaluación. Los equipos técnicos del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU), la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS) y el Banco de la Provincia del Neuquén (BPN) serán los encargados de analizar la situación crediticia y la factibilidad de cada uno de los solicitantes.

Cómo funcionan los créditos y cuáles son los montos

El programa se diseñó con un cupo inicial de 4.000 créditos, aunque desde el Ejecutivo provincial ya proyectan que este número podría ampliarse hasta los 6.000 beneficiarios si la demanda se sostiene.

Se trata de una línea de financiamiento sustentada enteramente con recursos del Estado provincial, orientada a aquellos sectores que presentan dificultades para acceder al mercado hipotecario bancario tradicional.

Las condiciones generales establecen que se financiará el 100% de la obra, con plazos de devolución de hasta 20 años, y con el tope normativo de que las cuotas no podrán superar el 30% de los ingresos netos del grupo familiar.

Las líneas de financiamiento se dividen en dos grandes categorías:

Línea Construcción: otorga un monto máximo de hasta 150 millones de pesos . Para acceder, se exige un ingreso familiar demostrable de 2.600.000 pesos.

otorga un monto máximo de hasta . Para acceder, se exige un ingreso familiar demostrable de 2.600.000 pesos. Línea Ampliación y Refacción: contempla montos de hasta 75 millones de pesos. En este caso, el ingreso familiar requerido es de 950.000 pesos.



Cuáles son los requisitos para inscribirse a los créditos de Neuquén

Para ser admitidos en el proceso de preselección, los aspirantes deben cumplir con una serie de criterios estrictos:

Tener entre 18 y 65 años de edad.

de edad. Ser titulares de un inmueble que cuente con su respectiva escritura.

que cuente con su respectiva escritura. Estar inscriptos previamente en el Ru.Pro.Vi. (Registro Único Provincial de Vivienda y Urbanismo).

(Registro Único Provincial de Vivienda y Urbanismo). No poseer deudas financieras en situación irregular .

. No figurar en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos ni contar con antecedentes en los registros de violencia de género.

Además, la reglamentación establece que los funcionarios que integren la planta política del Estado provincial quedan automáticamente excluidos del beneficio.

Las personas interesadas en postularse pueden ingresar a la Oficina Virtual de ADUS/IPVU, donde se encuentra habilitado un simulador de crédito.

Esta herramienta digital permite a los usuarios cargar sus datos financieros para verificar si se encuadran dentro de los parámetros del programa, así como también calcular los montos máximos a los que podrían acceder y el valor estimado de las futuras cuotas.