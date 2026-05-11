Pleno de Independiente: ganó el clásico ante Pacífico y es único líder en la Liga Federal

Drazen Sinigoj fue el dueño de la pelota en La Caldera. El Rojo ganó cómodo y tiene 10 triunfos en 12 fechas. (Fotos Oscar Livera)

Independiente se quedó con todo en La Caldera. Le ganó el clásico a Pacífico por un claro 79-66, es único líder de Sur en la Liga Federal de básquet y les tiró la presión a Pérfora y Centro Español en la pelea por el 1, camino a los play offs. El Rojo dominó el partido desde el primer cuarto, manejó la diferencia y tuvo una estelar actuación de Drazen Sinigoj, quien alcanzó una valoración de 27.

El juego salió tal como lo marca la tabla de posiciones: Independiente, agrandado en la zona alta; y Pacífico, muy irregular, en la parte de abajo y con un objetivo que ya no podrá cumplir: ser el cuarto para tener, al menos, localía en los cruces. Ese lugar seguramente quedará en poder de Club Plottier, que se vio beneficiado por la victoria de los Rojos.

Gran arranque del Rojo

Independiente fue un vendaval en el inicio del juego y rápidamente sacó diferencias considerables. Julián Fedele, Joaquín Marcon y David Oviedo se repartieron los primeros puntos, hasta que Sinijog anotó su primer doble y ahí, el Rojo duplicó al Decano (26-13). Con una ventaja que tuvo variantes, el cuarto se cerró 28-16 y sirvió para que el dueño de casa manejara el partido.

Oviedo y Marcon, claves en la victoria y en la campaña del Rojo.

El Decano intentó una levantada en el segundo, que terminó igualado en 21, pero los de Andrés García ganaron el tercero 22-14 y empezaron a definir la historia. Antes de entrar en el último minuto del parcial llegó la máxima, que fue de 23 (69-46), luego de un triple de Oviedo. Así, el último cuarto estuvo de más.

Sinigoj completó una gran planilla con 21 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias, mientras que también rindieron a pleno Marcon (18) y Oviedo (15). En el visitante sobresalieron David Veliz (16), Giuliano Sasso (11) y Lucas Romera, con 10 rebotes.

La comparativa, lógicamente, estuvo muy a favor del Rojo, que estuvo muy fino desde la línea (11-12, con el 91%) y dominó rubros como las asistencias (14-5) y recuperos (9-4). El Decano ganó con claridad la batalla de los rebotes (43-33) pero no fue suficiente.

Maranguello no gravitó como en otras noches y el Deca lo extrañó.

Posiciones y próximos juegos

Independiente fue el primer equipo en llegar a las 10 victorias y manda con registro 10-2; Pérfora y Centro Español son escoltas con 9-2 y Club Plottier completa el cuarteto de arriba con 6-4. Pacífico bajó a 4-8 y más abajo están Deportivo Roca (3-7), Atlético Regina (2-9) y Petrolero (1-10).

Sinigoj tuvo un gran partido en La Caldera.

Precisamente estos tres últimos serán protagonistas de los próximos dos clásicos. Este martes, Regina recibirá al Depo en La Calderita y el jueves se verán las caras Petro y Pérfora en el Mosconi de Cutral Co. Los dos arrancarán a las 21.