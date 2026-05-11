Inauguraron un nuevo derivador en la Ruta 65 en Cipolletti, nodo clave para descomprimir el tránsito

En un acto que consolidó el plan de ordenamiento urbano para el sector este de la ciudad, el intendente Rodrigo Buteler y autoridades provinciales inauguraron el segundo derivador en Circunvalación y Ruta Provincial 65. Esta obra, licita a través de Vialidad Rionegrina, completa el proyecto de «Intersecciones Canalizadas» cuya primera etapa -el paso a nivel de calle Mosconi- fue habilitada en noviembre pasado.

«Esa obra es estratégica y está dentro de un plan de desarrollo de toda la zona y de toda la conectividad de la zona sureste de la ciudad», destacó Buteler en diálogo con Diario RÍO NEGRO. El intendente resaltó que este nodo conecta con la Ruta 22, Fernández Oro y la zona norte a través de la Circunvalación.

De esta manera el corredor provincial ahora contará con tres carriles, el tránsito se podrá desviarse hacia la circulación interna de la ciudad, conectar con circunvalación o acceder a la Ruta 22.

Semáforos inteligentes y tres carriles para descomprimir la Ruta 65

Por su parte, Grün explicó que las intervenciones apuntan principalmente a mejorar la seguridad vial y ordenar el crecimiento urbano entre Cipolletti y Fernández Oro. “Sabemos todos que ya prácticamente Cipolletti y Fernández Oro están unidos y hay un incremento notable en la cantidad de tránsito”, sostuvo el titular de Vialidad Rionegrina que participó de la inauguración.

El funcionario detalló que tanto el derivador de calle Julio Dante Salto como el paso a nivel de Mosconi incluyeron la construcción de cordones, isletas centrales, dársenas de giro y la repavimentación completa del sector. Además, remarcó que se incorporaron semáforos inteligentes de cuatro tiempos para agilizar el tránsito en horarios pico.

El intendente Buteler y el ministro de Obras Públicas, Alejandro Echarren, en la inauguración de la obra. (Foto: Oscar Livera)

“Son accesos importantes y fundamentales para ordenar también la trama vial de la ciudad de Cipolletti”, afirmó Grün, quien además indicó que las obras contemplan nueva señalización horizontal y vertical, veredas e iluminación complementaria sobre Ruta 65.

Este segundo nodo, ubicado en el cruce con la calle Julio Salto, permitirá derivar el tránsito interno de Cipolletti hacia la Ruta Nacional 22 de forma más ágil. La obra, que se encuentra a 600 metros del derivador de Mosconi, contempló además el ensanchamiento de calzadas, nuevas banquinas pavimentadas y defensas metálicas.

Nuevo derivador en Ruta 65 e iluminación LED: plan de conectividad total y nuevas obras estratégicas

Durante el acto también se firmó el convenio para completar la iluminación LED sobre la Ruta Chica hasta Fernández Oro. Según explicó Grün, el proyecto extenderá las luminarias existentes desde Julio Dante Salto hasta el paso a nivel de Mosconi.

Buteler detalló que el plan incluye la apertura de la calle Vélez Sárfield hacia la localidad vecina. “Estamos construyendo dos casas para reubicar a dos familias y poder hacer el puente que une Sipo con Oro”, señaló.

El intendente confirmó además que en los próximos días comenzará el reasfaltado de calle Salto con ciclovía incorporada. A eso se sumará la futura licitación de la doble vía de Circunvalación, prevista para fines de julio junto al gobernador.

Circunvalación, Perón y Paso de los Libres: las próximas obras para el noreste de Cipolletti

“Hay obra municipal, obra provincial y obra de financiamiento internacional que conseguimos para resolver toda la conectividad”, subrayó Buteler. Entre esos proyectos mencionó el entubado y asfaltado de calle Paso de los Libres, además de la puesta en valor de Plaza 65.

Grün agregó que todas las intervenciones actuales fueron diseñadas considerando la futura ampliación de la avenida Perón, otra de las obras estratégicas que se encuentra en gestión.

Según destacaron ambos funcionarios, el objetivo es resolver los problemas de circulación en uno de los sectores de mayor crecimiento urbano de Cipolletti y acompañar la expansión hacia Fernández Oro con nueva infraestructura vial y urbana.